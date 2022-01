La gala de los Grammy se pospone debido a ómicron

Grammy 2021: triunfan las mujeres

Sencillo del Año: Billie Eilish

Con solo 19 años y ya siete Grammy en su haber, la cantante estadounidense Billie Eilish se llevó también varios galardones en esta edición: además del premio al Sencillo del Año con "Everything I Wanted", Eilish mereció otro Grammy por "No Time to Die", el tema principal de la nueva película de James Bond, que escribió con su hermano Finneas.