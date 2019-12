La ficción como forma de acercarse a la verdad: Fernanda Melchor recibe el Premio Anna Seghers 2019

Fernanda Melchor es autora de "Temporada de Huracanes", novela que le valió amplio reconocimiento en México siendo calificada como una de las mejores novelas en 2017. Hoy, en vísperas del fin de la década, la escritora está en los reflectores internacionales: el pasado viernes (06.12.2019) fue galardonada con el Premio Anna Seghers 2019 en la Academia de Ciencias y Literatura en Maguncia: un reconocimiento destinado a escritores jóvenes en Alemania y Latinoamérica. Dicho sea de paso, su novela ha sido traducida a varios idiomas y fue publicada en Alemania por la editorial Klaus Wagenbach, un puente entre ambos países y la autora, quien sorprendida por el alcance e interés que generó su libro, nos cuenta sobre ello, su visión periodística y literaria, y más, en el marco de la entrega del premio.

¿Cómo fue el contacto con Alemania?

Fernanda Melchor: El sueño de todo escritor es ser publicado en otro idioma, y para mí fue muy importante que una editorial muy importante y con una trayectoria tan interesante como la editorial de Klaus Wagenbach se interesara en "Temporada de Huracanes". Posteriormente, justo cuando estoy visitando la editorial presentando el libro en Berlín, me llega una llamada que me dice: "Te acabas de llevar el Premio Anna Seghers, uno de los más importantes para escritores latinoamericanos".

Fue algo muy emotivo y así fue el primer acercamiento. Para mí fue una noticia muy emocionante, por supuesto un gran honor siendo Anna Seghers una escritoria muy importante y una relación muy interesante con México.

Usted es periodista y escritora, ¿mantiene un mismo objetivo al escribir crónica o ficción?

Por supuesto, a mí lo que me interesa es contar historias. Yo estudié periodismo, nunca quise estudiar literatura, me parecía que volver mi pasión algo académico iba a ser muy aburrido y para mí, la literatura, era algo que yo iba a hacer: escribir. Estudié periodismo porque quería tener un oficio, y me gustaba además también, finalmente se trata de trabajar con palabras. Yo jamás he sido reportera, jamás me he dedicado propiamente, siempre me he dedicado a escribir. Y he escrito crónicas, pero siempre han sido de temas que a mí me interesan, siempre desde un enfoque muy literario.

Entonces para mí escribir periodismo y escribir literatura es prácticamente lo mismo, el periodismo puede ser literatura, lo que cambia es la naturaleza de las historias. Cuando escribes periodismo estás contando historias verdaderas, y debes ser muy cuidadoso de ser ético, de mostrar una realidad que realmente ocurrió, que está documentada, que puede ser comprobada, y cuando cuentas ficción estás contando la verdad pero de una manera distinta, bajo las máscaras de la ficción que es otra forma de acercarte a la verdad.

¿Cuál es su compromiso social frente a la realidad que vive un país como México a través de su obra?

Creo que un autor jamás puede deslindarse del compromiso social o de una función social. Cualquier autor, aunque lo intente eludir, ya es una toma de decisión y una postura ante esta realidad. Yo siempre he sido una escritora que me interesa el presente, me interesa dialogar con lo que pasa en México, pero al mismo tiempo creo que el tema de la violencia es también un tema universal. Creo que esta novela de "Temporada de Huracanes" que aparentemente habla de un lugar muy específico y remoto para las personas de este país (Alemania), al mismo tiempo también creo que la violencia contra las mujeres, la violencia estructural que se vive, es algo que los alemanes pueden entender perfectamente, por su historia...

De alguna manera este lado oscuro del ser humano está en todas partes y en todas las culturas, solo que en mi novela es muy específico de México y tal vez es más fácil ver la violencia cuando la vemos en otra cultura. Así es un poco más fácil aceptarla y entenderla. Pero creo que una de las lecturas más aburridas que se puede hacer de Temporada, es desde la realidad, yo prefiero abordarla desde un ejercicio de la imaginación. La imaginación de indagar en un crimen terrible para encontrar nuevas perspectivas. La literatura se trata de entender, es una forma de investigar también la realidad.

El Premio Anna Seghers se enmarca en un legado de aporte social con los recursos de la literatura, ¿se planteó inicialmente el objetivo de contribuir a este respecto desde su obra?

Es más notorio en las crónicas, porque al hablar de la realidad uno siempre está demostrando un compromismo. Yo escribí crónicas sobre la violencia en Veracruz, mi tierra natal, porque me preocupaba mucho lo que estaba sucediendo y me preocupaba lo que estaba sucediendo y quería que esas historias no cayeran en el olvido y fueran leídas, y se diera a conocer lo que la gente común y corriente sufrió con la violencia en Veracruz. Con la novela es un poco más difícil verlo y es un poco más difuso, creo que la literatura puede cambiar a una sociedad pero su contribución es más lenta, es como un virus, es incidiosa, va de persona a persona, y es mucho más parsimoniosa su contribución. Pero también creo que la literatura también debe tener un papel social, por supuesto.

Ya hablamos sobre el contexto mexicano, ahora quisiera trasladarlo a un espectro más amplio en nuestro continente, un continente punzante actualmente por diversos temas como la violencia contra la mujer y la desigualdad social, por ejemplo ¿De qué forma su obra hace eco en la realidad latinoamericana?

Para un autor es poco modesto, decir "una contribución", pero también sería tonto decir que no es una contribución. Especialmente a esos temas que señalas, yo agregaría un tema muy imoprtante, y es el de la migración, que es donde se engarza con este premio. Es algo que nos une a toda Latinoamérica, la forma en que, obligados por la violencia, obligados por la pobreza, obligados por incluso el cambio climático, la gente está migrando de manera desesperada y cada vez hay más controles.

Entonces, en una época en donde parecería que las fronteras son cada vez más fáciles de cruzar y son más porosas por las redes sociales, por las telecomunicacinoes, al mismo tiempo cada vez son más rígidas y siento que esa es una realidad que duele mucho en Latinoamérica y es algo que a mí en particular me preocupa. Soy de Veracruz, un lugar que constantemente ha visto esta ola de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos y que en su camino son atacados por los mismo mexicanos, por las mafias, por el crimen organizado y me parece una realidad tristísima porque justamente a los mexicanos nos pasa lo mismo y creo que la cerrazón de las fronteras no es la solución. Pero hay que seguir hablando y contando estas historias.

¿Qué significa para usted este premio, marca un antes y un después?

Al respecto del premio, estoy muy agradecida. Anna Seghers es una escritora que admiro mucho, que de alguna manera no solo ha contribuido a la litieratura sino que ella misma promueve el desarrollo de jóvenes escritores en Latinoamérica y en Alemania. Para mí es un gran honor y también me hace acercarme a los lectores alemanes. Tener un premio así es acercarme a ese público. Yo quiero escribir historias, quiero estar en mi casa concentrada para poder seguir creando historias.

Fernanda Melchor nació en 1982 en Veracruz. Su debut literario, "Falsa liebre”, fue publicado en 2013. Ese mismo año publicó la colección de historias cortas de no ficción "Aquí no es Miami”. En 2018 ganó el Premio del PEN de México a la Excelencia Literaria y Periodística, y en 2019, el Premio Anna-Seghers de Alemania.

