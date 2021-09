La FED mantiene los tipos de interés en mínimos

El inicio de la retirada del estímulo monetario en Estados Unidos podría comenzar en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), prevista para el 2 y 3 de noviembre, mediante la reducción en el volumen de compra mensual de bonos. Así lo indicó el banco central estadounidense este miércoles (22.09.2021) al término de su reunión de política monetaria de dos días en la que mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia en el país entre el 0% y el 0.25%.

"Se podrían dar las condiciones" para el inicio de la disminución en el multimillonario programa mensual de compra de bonos de 120.000 millones de dólares en "la próxima reunión", indicó el presidente de la Fed, Jerome Powell, en rueda de prensa. Recalcó, no obstante, que la reducción se produciría de manera "gradual". "Estimamos que, de continuar así, la compra de activos finalizaría a mitad del próximo año", informó.

Un trader sigue la rueda de prensa de Jerome Powell desde la Bolsa de Nueva York. El Dow Jones subió un 1% tras los anuncios de la Fed.

De este modo, Powell fue más preciso que el comunicado de política monetaria del banco central que señala que "si el progreso (económico) continúa de manera general como se espera, el comité juzga que una moderación en el ritmo en la compra de bonos podría estar pronto justificada". La Fed revisó su previsión de inflación, que alcanzaría un 4,2% este año frente al 3,4% estimado en junio, para bajar a 2,2% en 2022. La Fed revisó fuertemente a la baja su estimación para el PIB a 5,9% frente a 7% de expansión anual que preveía en junio.

Powell advirtió de que los tipos de interés no están vinculados "directamente" a la reducción en la compra de bonos, y remarcó que dado que la recuperación "aún está en marcha" no se espera modificarlos a corto plazo. Los pronósticos -indicativos pero no vinculantes- de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, en inglés), que dirige la política monetaria, señalan como pronto a finales de 2022 para la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos. Sin embargo, Powell avisó de que, pese a la mejoría, "nadie sabe cómo va a estar la economía dentro de un año".

lgc (afp/efe)