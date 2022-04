La FDA investiga los cereales Lucky Charms tras informes de enfermedad

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. está investigando los cereales Lucky Charms después de que decenas de clientes se quejaran de haber enfermado tras consumirlos.

La FDA dijo este sábado (16.04.2022) que ha recibido más de 100 quejas relacionadas con Lucky Charms en lo que va de año. "La FDA se toma muy en serio cualquier informe sobre una posible adulteración de un alimento que además pueda causar enfermedades o lesiones", dijo la agencia en un comunicado.

Náuseas, diarrea y vómitos

Más de 3.000 personas también han publicado en un sitio web de seguridad alimentaria, iwaspoisoned.com, quejándose de náuseas, diarrea y vómitos después de comer Lucky Charms.

General Mills Inc., la empresa con sede en Minneapolis que fabrica Lucky Charms, Cheerios y otros cereales, dijo que está al tanto de esos informes y los toma en serio. Pero la compañía dijo que su propia investigación no ha encontrado ninguna evidencia de enfermedad de los consumidores vinculada a Lucky Charms.

General Mills dijo que anima a los consumidores a compartir sus preocupaciones directamente con la empresa.

Lucky Charms es un cereal de avena tostada y escarchada con "amuletos" de malvavisco en forma de corazones, estrellas, herraduras, lunas, tréboles, unicornios, arco iris y globos.

FEW (AP, The New York Times)