La Entrevista: el posible fracaso de la Cumbre de las Américas

Dan Restrepo, exasesor de la Casa Blanca asegura en entrevista a DW que a muchos presidentes de América Latina y el Caribe les sirve "enfrentarse con EEUU para reforzarse políticamente en casa". El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con no asistir a la cumbre si la administración Biden no invita a Nicaragua, Cuba y Venezuela. El Departamento de Estado argumenta que sus gobiernos "no respetan" la democracia.