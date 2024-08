Patricio Ballados, subjefe de la misión del Centro Carter

Ballados recalcó las “graves” irregularidades que se presentaron en el proceso electoral en Venezuela y subrayó que es “indispensable” que la autoridad electoral presente las actas de las mesas.

