"La diversidad cultural y lingüística aporta a la comprensión internacional"

Hoy hay casi 2.600 lenguas en riesgo de desaparecer, no en vano la UNESCO declaró el 21 de febrero Día Mundial de la Lengua Materna. DW habló con el lingüista Aria Adli, de la Universidad de Colonia sobre identidad cultural y modas en el lenguaje.

DW: ¿Cuándo muere un idioma?

Aria Adli: Un lenguaje puede morir cuando el número de parlantes es tan bajo que no puede ser transmitido a la siguiente generación. Y si dicha lengua no tiene relevancia institucional su desaparición es segura. Naciones Unidas promueve la diversidad lingüística y cultural de los pueblos. Esta diversidad, digna de preservar, contribuye, en última instancia, a la comprensión internacional.

Aria Adli, académico de la Universidad de Colonia.

Siempre se dice que los jóvenes no saben hablar alemán. Algunos temen la desaparición de la lengua alemana. ¿Es esto cierto?

El lenguaje es algo que cambia constantemente, que está en constante evolución. Este es el curso natural de las cosas. Si la generación de los padres se queja, es porque no ha aprendido el lenguaje de actual generación de los jóvenes.

Muchos se quejan del creciente uso de anglicismos en el lenguaje. ¿Estamos adoptando el lenguaje de los influyentes y poderosos?

Los potentes de una lengua no son solo quienes poseen el poder político o económico sino quienes dominan la vida cultural y juvenil. Los sociolingüistas hablan de "prestigio": si una forma particular suena nueva, se tiende a emularla. Gracias a Intenet, el cine y la música, el inglés goza de mucho prestigio. El francés tuvo una larga época de alto prestigio en Alemania. El conociemiento siempre ha sido el motor del ascenso social. Si no fuera así, el desarrollo de una sociedad quedaría "congelado”, sin vitalidad.

Influye el lenguaje nuestra forma de pensar y actuar?

Para mí, no es el lenguaje lo realmente fundamental para pensar, sino el contexto cultural en el que se habla. Un ejemplo: en una comunidad menonita de habla alemana, en América del Norte o del Sur, las mismas palabras se interpretan de forma diferente que en Alemania.

El término alemán "Gemütlichkeit" le ha dado la vuelta al mundo. ¿Por qué es tan difícil encontrar su traducción en otros idiomas?

Hay ciertas ideas que se asocian con cosas de un lugar y una historia muy específicos que luego se expresan en una sola palabra. Es una palabra difícil de traducir porque no todos compartimos las mismas vivencias.

En "1984", de George Orwell, un estado totalitario intenta controlar los pensamientos de sus ciudadanos manipulando el lenguaje. Se pretende que la gente ni siquiera pueda pensar en insurrección, porque no hay una palabra para ello. ¿Sería eso posible?

Lo decisivo no es si un término aparece en el léxico, sino si en una sociedad existe o no una conducta a la cual llamar de tal forma.

Con motivo del día de la lengua materna, usted dictará una conferencia en Nueva York sobre diversidad y multilingüismo.

En Nueva York, por ejemplo, una ciudad en donde conviven tantas personas y de tan variados países, el concepto de nativo o extranjero no tiene ningún sentido. La diversidad es la clave de esa convivencia.

(jov/er)

