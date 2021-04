La dirección de la Berlinale estudia llevar a cabo el festival de verano al aire libre

El Festival Internacional de Cine de Berlín, que dio a conocer sus premios el pasado marzo pero tiene previsto entregarlos en una edición de verano en junio próximo, estudia celebrar ese evento solo al aire libre por las limitaciones que impone la pandemia del COVID-19.

La decisión definitiva se anunciará a principios de mayo, pero la dirección de la Berlinale -como se le conoce popularmente- adelantó que está examinando con las autoridades de la capital alemana las opciones para que el evento de junio se abstenga de exhibir películas en espacios cerrados.

"La salud de todos y parar el avance de la pandemia es, desde luego, la prioridad cuando se hace cualquier consideración", dijeron en un comunicado los codirectores del evento, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian.

La Berlinale precisó además que quiere "explorar la posiblidad de un evento cultural piloto", del que no dio detalles, en el que se exigirá test negativos de COVID-19.

Como las condiciones de una exhibición al aire libre limitará la presentación de las películas en formato de 35 milímetros, la dirección del festival ha decidido aplazar hasta 2022 la sección Retrospectiva, con filmes clásicos. Además, la sección de cortometrajes Forum Expanded, que iba a comenzar el próximo 18 de mayo, queda cancelada, añadieron los organizadores.

Así como los de Cannes y de Venecia, la Berlinale es considerado como uno de los festivales internacionales de cine más grandes del mundo. Debido a la pandemia, el festival se ha visto en la obligación de dividir sus eventos a través de medios digitales, en dos citas diferentes o, como pretende ahora, realizarlo al aire libre.

La última edición de competición, que concluyó el 5 de marzo, otorgó su Oso de Oro a "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" ("Bad Luck Banging or Loony Porn"), del rumano Radu Jude; el Gran Premio del Jurado fue para la japonesa "Guzen to sozo" ("Wheel of Fortune and Fantasy"), de Ryusuke Hamaguchi, y el Oso de Plata del Jurado para la cinta alemana "Herr Bachmann und seine Klasse" (Mr Bachmann and His Class", de Maria Speth.

El Oso de Plata a la mejor interpretación lo concedió el jurado a la actriz alemana Maren Eggert, por "I'm your Man", de Maria Schrader.

JU (efe, dpa)