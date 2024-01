La danza como refugio - Bailar en medio de una guerra

Imagen: SWR

Irina Starostina, profesora de danza en Maguncia y exbailarina en Kiev, recibe al joven de 16 años y promete llevarlo al estrellato.

"El padre de Danylo me llamó y me preguntó: ¿Puedes salvarnos? Si no entrena, se acabó. No me lo pensé ni medio segundo". No fue fácil, pero Irina trajo a Danylo de Kiev a Alemania y ahora hace todo lo posible para que sus años de entrenamiento no hayan sido en vano.

Danylo vive con ella en la escuela de danza para poder entrenar seis horas diarias. Pero la huida de Ucrania ha dejado secuelas.

Irina fue bailarina en Kiev y hace años que dirige una de las pocas escuelas de ballet de Maguncia que forman a jóvenes bailarines para una carrera profesional. Habla de ellos como "mis hijos" y los lleva a competiciones internacionales de alto nivel. Su red de contactos se extiende por todo el planeta, ya que ella misma fue en su día una de las pocas "elegidas" para mostrar su talento en escenarios de todo el mundo. La formación en danza clásica con Irina dura ocho años. Tiene alumnos de entre diez y dieciocho años, pero sólo los especialmente dotados pueden entrenar con ella hasta seis horas al día.

En la actualidad, Irina presta especial atención a jóvenes artistas que estaban destinados a una carrera internacional en Ucrania y cuyos sueños corren peligro de quedar sepultados bajo los escombros. Al mismo tiempo, trabaja incansablemente desde el patio de su escuela para organizar la entrega de ayuda a su país, devastado por la guerra. Aunque su próxima cita es el gran concurso internacional de danza de Spoleto (Italia).

Todos confían en que Danylo gane y demuestre al mundo que la danza ucraniana es imbatible. ¿Conseguirá Danylo superar el trauma de la guerra para hacer realidad su sueño de hacer carrera como bailarín?

