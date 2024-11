Cumbre BRICS: ¿hacia un nuevo orden mundial?

Los países emergentes urgen avanzar hacia un mundo multipolar en desafío al liderazgo de EE. UU. La reciente cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán dio un nuevo paso con la presentación de sistema de pagos alternativo al dólar. El grupo busca sumar miembros para ganar peso internacional.

La reciente cumbre de losBRICS en la ciudad rusa de Kazán ha escenificado la voluntad del grupo de países emergentes de avanzar hacia un mundo multipolar que desafíe el liderazgo en solitario de Estados Unidos.

La cumbre sirvió para presentar al mundo un nuevo sistema de pagos que permita a medio plazo socavar la hegemonía del dólar en las transacciones internacionales. Además, los BRICS apuestan por ampliar el grupo con la incorporación de nuevos países del denominado Sur global. Buscan así convertirse en una plataforma desde la que abordar la reforma de la instituciones internacionales dominadas por Occidente.

Pero, ¿serán capaces los BRICS de liderar ese proceso hacia un nuevo orden mundial? ¿Y cómo responderán Estados Unidos y sus aliados occidentales al desafío de los países emergentes?

