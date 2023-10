La cultura vinícola de Alemania

Alemania es el país de la cerveza, pero no hay que olvidar su vino. El país tiene más de 15.000 viñedos donde se cultivan variedades como Riesling o Spätburgunder. Hannah Hummel recorre las regiones vinícolas alemanas.

Otros temas en Euromaxx:

Las extravagantes fotos de Sandro Giordano

A veces, todo sale mal y terminamos en el suelo. Al fotógrafo italiano Sandro Giordano le fascinan precisamente esos momentos. Se divierte imaginándose lo peor.

Viaje por el norte de Alemania

Alemania tiene paisajes, cultura y modos de vida muy diferentes. La reportera de Euromaxx Rachel Stewart nos descubre esa riqueza en cuatro capítulos con un viaje por todo el país. Primera parada, el norte de Alemania.

Black pudding, ¿desagradable o delicioso?

La morcilla del típico desayuno inglés horroriza a muchos comensales porque está hecha con sangre, pero a británicos e irlandeses les encanta. Descubrimos cómo se elabora.

Ouka, der fliegende Hund in den Alpen

Der Franzose Adrien Nisan und sein Hund Ouka haben ein abgehobenes Hobby: Das Herrchen-Hund-Tandem fliegt mit einem Gleitschirm über die französischen Alpen. Wenn es das Wetter erlaubt, heben sie einmal pro Woche ab.

