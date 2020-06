La COVID-19 lleva la delantera en México

México superó los 100 mil casos de coronavirus después de reportar la mayor cifra de contagios y muertes en un día, con 3.912 nuevos infectados y 1.092 defunciones. "Es noticia en primera plana en todos los medios, es lo que está dominando la opinión pública porque contradice el discurso triunfalista que ha estado manejando el presidente desde hace mes y medio, afirma el politólogo y analista de seguridad, Alejandro Hope, en conversación con DW.

"Ya se domó la pandemia", reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de mayo, cuando había un total de 8.597 defunciones. Una semana después la cifra es de 11.729 muertos, lo que significa una tasa de letalidad del 11,6 por ciento, muy por encima de la media mundial reportada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 6 por ciento. El país hispanoparlante más densamente poblado con más de 126 millones de habitantes inició esta semana la llamada nueva normalidad, con la apertura de escuelas, la actividad productiva y el fin de las medidas de confinamiento.

No es la primera vez que López Obrador habla de haber domado la pandemia. En un video publicado en las redes sociales el 26 de abril, el mandatario agradeció a los ciudadanos por cumplir con las medidas recomendadas ante el coronavirus."Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia", dijo. Esta frase la ha repetido el presidente trece veces, según Alejandro Hope.

"El presidente necesita cerrar la página y que el coronavirus deje de ser el tema central de la discusión pública porque le dificulta la operación política. El problema es que en esta emergencia el que pone la agenda es el virus", advierte Hope.

Personal sanitario transporta un fallecido por COVID-19

La apertura, una decisión arriesgada

"Hay riesgo, lo hay al permanecer encerrado por las consecuencias económicas, pero también por abrir indiscriminadamente. Es necesaria una apertura inteligente, pausada, escalonada y con información sólida sobre las personas con infección. Con pruebas suficientes para determinar por dónde va el virus", afirma el epidemiólogo Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global, de la Universidad de California (UCSF).

El doctor en epidemilogía por la Universidad de Harvard, con una trayectoria de 25 años en la salud pública en México, es considerado el creador del Comité Nacional de Prevención del Sida (Conasida). En entrevista con DW, Sepúlveda subraya que no tiene interés en minar los esfuerzos del actual gobierno y apela a que se tomen sus comentarios como la opinión de un experto que ha lidiado con muchas epidemias, entre ellas la poliomelitis y el cólera.

"Ha habido una cierta pasividad que ha permitido al virus llevar la delantera. Hay que adelantársele para anticipar por dónde va, hacer pruebas en más personas con síntomas, en los contactos de esas personas, a todo el personal sanitario y hacer muestreos poblacionales para detectar a personas asintomáticas", destaca Sepúlveda, cuyas recomendaciones coinciden con las de la Organización Mundial de la Salud.

Estación del metro en Ciudad de México

Aún es posible hacer pruebas masivas

El gobierno mexicano no ha apostado por el testeo masivo para controlar la epidemia. Sepúlveda insiste en que aún es posible hacerlo. "No lo han hecho y desconozco la causa y no la entiendo, pero puede ser por falta de recursos o por una insuficiencia de suministros en el mercado".

El país sigue el modelo Centinela, un sistema de vigilancia epidemiológica utilizado para monitorear la influenza. "Centinela opera durante todo el año, los monitores de enfermedades respiratorias reciben casos, hacen pruebas y tienen modelos de estimación", explica Alejandro Hope, y afirma que desde un inicio se tomó la decisión de mitigar los efectos de la pandemia, no de contenerla.

"Eso lo reiteró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en varios momentos. Dijo que era imposible, inviable la contención a través de pruebas masivas como lo hicieron Corea del Sur y otros países. Durante todo marzo y abril el virus se propagó y la capacidad del Estado para rastrearlo ha resultado insuficiente. Eso no importaba cuando las cifras de infectados y muertos era bajas en un inicio. El problema es cuando la epidemia empieza a escalar y la decisión de mitigar se traduce en miles de muertos", advierte Hope.

López-Gatell lidera la batalla contra el coronavirus en México. "Ha estado sometido desde el principio a la agenda política del presidente. AMLO minimizó la amenaza, pospuso la respuesta lo más que pudo porque temía el impacto económico y porque temía la nulificación de su agenda. Cuando el gobierno rechazó la posibilidad de adquirir deuda para emprender la lucha epidemiológica y afrontar sus consecuencias económicas, se ató de manos y se las amarró a sus autoridades sanitarias", señala Hope.

Protestas de personal de salud demandando equipos de protección en el Hospital General de Tacuba, en la Ciudad de México.

Protestas del personal sanitario

En medio de la crisis, el personal sanitario sigue protestando por la falta de equipo de protección. La agencia de encuestas Enkoll reveló que el 52 por ciento del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desaprueba la gestión del combate a la epidemia. Más de 150 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y auxiliares han muerto, según cifras oficiales. Pero con más de 11.000 profesionales de salud infectados, la cifra de muertos podría ser mayor.

"Es muy lamentable lo que está sucediendo con el personal médico por insuficiencia de equipo. Ahora el mercado mundial está muy saturado, es difícil conseguir las mascarillas N95 en las cantidades que se requieren", destaca Jaime Sepúlveda, y recuerda que en Italia una proporción muy alta de los infectados fue personal médico, por lo que considera que México y Latinoamérica perdieron una oportunidad de oro para prepararse tras las experiencias en China, Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, el experto advierte que el problema sería aún más grave sin una respuesta decidida de la población. "En México quien ha respondido es la sociedad, que decidió tomar cartas en el asunto a tiempo y responsablemente".

La regente gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, aboga por una estrategia más agresiva para contener el virus.

Rebelión de los estados

La oposición política interna hacia López Obrador, que ganó las elecciones con una mayoría absoluta en 2018, se ha agudizado en las últimas semanas. Como ningún otro presidente en la historia reciente, López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores. El viernes 29 de mayo, siete gobernadores de los estados de Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Michoacán acordaron aplicar su propia estrategia ante la emergencia sanitaria. Cuatro entidades más, Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Baja California Sur, no abrieron las escuelas para clases presenciales, como lo recomendaba la Secretaría de Educación Pública a partir de esta semana. Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí analizaban la decisión.

"El gobierno de Jalisco ha buscado hacer las cosas de manera anticipada y basándose en las recomendaciones de la Universidad de Guadalajara, lo mismo ha hecho Chihuahua. El gobierno de la CDMX está tratando de actuar de manera más agresiva. Sin embargo el pacto federal está pasando por una crisis", reconoce Sepúlveda.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, reclama una revisión del pacto federal argumentando que no han tenido recursos extraordinarios para atender la emergencia de salud. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, también reclama una reforma. Cuando llegó la pandemia a México, la entidad tenía igual número de infecciones que la Ciudad de México. Ahora la capital registra el mayor número de casos acumulados, activos y de defunciones, así como ocupación hospitalaria, seguida por el Estado de México, con el que comparte límites.

Sepúlveda advierte que el virus no va a desaparecer. "No solamente habrá un impacto terrible en vidas humanas, sino también en la economía y me temo que por muchos años. No es algo transitorio, el virus va a convertirse en un virus endémico sobre todo en países y regiones de bajos recursos".

Alejandro Hope lamenta que el presidente rechazara un programa de apoyo económico masivo para que la gente se quedara en su casa. "Pondría en riesgo el trenecito y la refinería. Es más importante el trenecito que la vida humana, aludiendo al Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, los proyectos estrella de la administración de López Obrador, con los que quiere crear miles de empleos y reflotar la economía nacional.

(vt)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |