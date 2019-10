La cocina peruana sigue liderando la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica

Top 10 de la gastronomía latinoamericana 2018

“One to watch”

El premio “Miele One to watch”, en esta ocasión para la chef brasileña Manu Buffara, del restaurant Manu, de Curitiba, destaca a un restaurante con un gran potencial para convertirse en parte de la lista de los “Latin America’s 50 Best Restaurants” en los próximos años. El jurado destacó su originalidad, técnica y sofisticación.

Autor: Victoria Dannemann