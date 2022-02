La chica en Azul - Fútbol en las cumbres

Pero no les resulta fácil. El único lugar que podrían convertir en un campo de juego está en una de las cumbres del paisaje montañoso que rodea el pueblo. No obstante, los niños y niñas no se desaniman. Con un enorme esfuerzo lo apuestan todo para cumplir su ansiado deseo. Mezclando elementos documentales con ficción, el director iraní Keivan Majidi ha puesto así en escena su ópera prima. Los niños se interpretan a sí mismos y cuentan su propia historia. A pesar de la estricta censura en Irán, este filme logra abordar temas como la discriminación contra las niñas kurdas a las que tradicionalmente, no se les permite jugar al fútbol. Hima es una apasionada de este deporte y del club iraní Esteghlal FC, del que suele vestir su camiseta azul. Ella nos conduce a través de esta fascinante historia en el imponente paisaje de Kurdistán. Pero la obra también relata el trágico destino de Sahar Khodayari. Esta joven iraní desafió en 2019 la entonces vigente prohibición para las mujeres de ingresar a un estadio. Sin embargo, fue descubierta y después de un proceso judicial tomo la desición de inmolarse, muriendo a causa de las graves quemaduras sufridas. Ella también era aficionada del Esteghlal FC.