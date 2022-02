La caza furtiva en Alemania: ¿un problema subestimado?

Cuando el pensionista Willi Heimes estaba dando de comer a sus ciervos en su recinto, a finales de enero, observó un rastro de sangre. Al poco tiempo, unos excursionistas se acercaron y le dijeron que habían descubierto un cadáver cerca de la valla.

Heimes fue allí y encontró una corza muerta, cuenta a DW: "Le habían disparado a la cierva, la habían destripado y la habían tirado por encima de la valla. Dejaron el lazo. Las tripas comestibles habían desaparecido".

Heimes dice que todavía está conmocionado. Lleva 40 años criando ciervos en la región de Bergisches Land, cerca de Colonia. Es su afición, actualmente tiene 38 animales. ¿Caza furtiva? Nunca supe de eso hasta ahora. "¿Por qué alguien podría hacer esto?" pregunta Heimes. "¿Para ganar dinero? ¿De ese pedacito de carne?"

El cadáver de la cierva de Willi Heimes.

Heimes espera que la Policía atrape pronto al furtivo. Los investigadores criminales volvieron a pasar por allí y le dijeron que un sospechoso había sido filmado por la noche por las cámaras de vigilancia cercanas al recinto. Ahora Heimes está preocupado: ¿Volverá a disparar?

"No me preocupa en absoluto el daño económico", dice. "Lo único que me preocupa es que alguien ande por aquí con un arma".

Hasta cinco años de prisión por cazar ilegalmente

Cuando dos policías, una mujer de 24 años y un hombre de 29, fueron asesinados a tiros durante un control de tráfico nocturno en una carretera rural de Renania-Palatinado, el 31 de enero, el tema de la caza ilegal se convirtió en el centro de atención. Los sospechosos podrían haber abierto fuego contra los policías para encubrir su comercio ilegal de carne. Los investigadores encontraron toneladas de carne de caza en el domicilio de uno de los sospechosos.

Pero la caza ilegal a gran escala es, al parecer, poco frecuente en Alemania. La Policía solo registra algo más de 1.000 casos de caza furtiva al año. Eso es casi nada, comparado con los más de un millón de ciervos y casi 900.000 jabalíes que se cazan legalmente en Alemania al año.

Torsten Reinwald, de la Asociación Alemana de Caza.

Sin embargo, muchos cazadores sospechan que hay muchos más casos de caza furtiva en Alemania de lo que sugieren las estadísticas policiales. Torsten Reinwald, cazador y portavoz de la Asociación Alemana de Caza, afirma que es un problema que los adolescentes salgan a menudo a los bosques por un reto. "Ponen trampas y cazan conejos o disparan a los ciervos con arcos y flechas", explica a DW. "Y luego encontramos esos animales muertos con flechas clavadas en el cuerpo. Eso también es caza ilegal".

En Alemania se considera también caza ilegal el hecho de que un conductor atropelle y mate a un animal salvaje, y luego guarde el cadáver en el maletero de su coche y se marche. Dado que cada año se producen en Alemania 250.000 accidentes de tráfico en los que están implicados ciervos, es probable que este sea el tipo de caza furtiva más habitual.

Todo tipo de caza furtiva es un delito penalizado en Alemania. En la mayoría de los casos, sin embargo, los acusados no acaban en la cárcel. En casos especialmente graves, empero, es posible que se les impongan cinco años de prisión. Eso podría aplicarse a la caza durante la temporada de veda, si la carne se destina a la venta, o si varios cazadores ilegales cazan en grupo portando armas de fuego, que es lo que se cree que hicieron los sospechosos de Renania-Palatinado.

Grupos de cazadores furtivos con armas de fuego, disparando contra animales en los bosques alemanes: para Reinwald algo impensable en Alemania. "Es una situación completamente diferente a la de África, por ejemplo. Allí, en algunas regiones, la caza ilegal es algo rutinario, hasta el punto de que algunas especies están en peligro de extinción". Los tiroteos entre cazadores furtivos y agentes de la ley pueden ocurrir con regularidad en otros lugares. "Pero esto es nuevo para Alemania".

El lobo es una especie protegida en Alemania.

Las especies protegidas están en peligro

Incluso en Alemania, la caza ilegal amenaza a especies protegidas, como el lobo, el lince o la nutria. La organización conservacionista WWF informa que aproximadamente uno de cada diez lobos encontrados sin vida fue muerto ilegalmente, y exige más medidas para proteger a esos animales.

Torsten Reinwald, de la asociación alemana de cazadores, también desea que las autoridades tomen medidas duras contra los cazadores furtivos. "Evidentemente, es un asunto que tenemos que tomar en serio porque siempre hay armas de por medio".

Como en 2020, cuando un coto de caza en la región de Eifel, en el extremo oeste de Alemania, se convirtió en el escenario de una persecución automovilística de estilo cinematográfico. Los disparos resonaron durante la noche, según cuenta a DW Jochen Ley, de 61 años, propietario de un coto de caza en la zona. El guarda de caza de Ley se dirigió a comprobar la situación. Encontró una camioneta negra con ciervos en la parte trasera y empezó a perseguirla por caminos sin asfaltar y por prados. Pero el presunto cazador ilegal escapó.

Era la primera vez en 30 años que se descubría a un cazador furtivo en la zona, dice Ley. "Y el cazador sigue por ahí. Es conocido en los círculos de caza, pero hasta ahora nadie ha podido atraparlo cometiendo ese delito".

Tras el reciente asesinato de dos policías a manos de presuntos cazadores ilegales, Jochen Ley espera que aumente la presión policial. Al fin y al cabo, añade, cualquiera que deambule por los bosques con armas de manera ilegal supone un peligro también para los humanos.

