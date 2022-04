La catástrofe climática de Pakistán - Deshielo glaciar en el Himalaya

Pakistán lo está intentando.

La palabra Himalaya significa "morada de la nieve". Allí se encuentran los glaciares más grandes de la Tierra exceptuando las regiones polares. Pero se derriten con la mayor velocidad registrada en la historia de la humanidad. Se prevé que un tercio de los glaciares del Himalaya podría desaparecerá hasta finales de este siglo debido al cambio climático, poniendo en peligro el suministro de agua de casi dos mil millones de personas en el sur de Asia. Este documental muestra que el conflicto por el glaciar de Siachen entre los archirrivales India y Pakistán también está relacionado con el recurso del agua.





El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, intenta mitigar el cambio climático. Con la convocatoria para plantar diez mil millones de árboles en cinco años, un proyecto que el primer ministro impulsó en 2018 como el "tsunami de los diez mil millones de árboles", quiere combatir el aumento de las temperaturas, las inundaciones y las sequías. El documental presenta a los activistas que intentan encontrar formas de abordar el mayor problema del siglo XXI.



