La Casa Blanca tendrá que devolver la acreditación a periodista de CNN

La Casa Blanca confirmó hoy (16.11.2018) que cumplirá con la decisión de un juez federal y devolverá por ahora su acreditación al periodista de la cadena CNN Jim Acosta (foto), pero advirtió de que desarrollará "reglas" para asegurar que hay "decoro" entre los reporteros y "orden" en las ruedas de prensa.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pronosticó que esas nuevas "reglas y regulaciones" sobre la prensa llevarán de nuevo "a los tribunales" al Gobierno debido a posibles nuevas demandas, pero auguró que la Casa Blanca "ganará esa batalla". "La gente tiene que comportarse (...). Decoro. No puedes hacer tres preguntas y cuatro preguntas. No puedes levantarte y no sentarte", apuntó Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Donald Trump se mete en un acalorado intercambio con el corresponsal jefe de la CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta

Acreditación temporal

El juez federal Timothy Kelly admitió hoy a trámite en Washington un recurso de urgencia de la CNN, informó el canal de televisión. Sin embargo, todavía no hay una decisión definitiva al respecto. La Casa Blanca afirmó que volverá a acreditar temporalmente a Acosta.

El presidente estadoundiense, Donald Trump, ordenó retirar la credencial al periodista tras un incidente ocurrido en una rueda de prensa el miércoles de la semana pasada, tras las elecciones legislativas de medio mandato.

En la rueda de prensa, cuando Trump se negó a responder las preguntas de Acosta, una empleada de la Casa Blanca intentó tomar el micrófono del periodista y hubo un breve forcejeo. El Gobierno afirma que el reportero manoseó a la joven.

Trece organizaciones y medios de comunicación han respaldado a la CNN ante el tribunal, entre ellos los diarios The Washington Post y The New York Times y la cadena televisiva Fox News, la favorita de Trump.

FEW (EFE,dpa)

