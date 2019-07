La carrera de obstáculos de Ursula von der Leyen

El cargo en la presidencia ejecutiva de la UE aún no está asegurado. Este 3 de julio la política alemana empezó una carrera de obstáculos para llegar al edificio Berlaymont, la sede de la Comisión en Bruselas.

1. visita inaugural

Ursula von der Leyen llegó a Estrasburgo, donde el Parlamento se reunió para su primera semana de reuniones después de las elecciones europeas de fines de mayo. Por invitación del conservador Partido Popular Europeo (PPE), quiere presentarse ante los miembros de la propia familia de partidos de la UE. Muchos eurodiputados no la conocen e ignoran sus opiniones sobre Europa.

2. relaciones públicas

Von der Leyen, en calidad de ministra alemana de Defensa, ha tenido grandes problemas debido a numerosas deficiencias en el Bundeswehr, el Ejército alemán, debe buscar la aprobación de otras fracciones en el Parlamento Europeo. Necesita al menos los votos de los socialdemócratas y los liberales para alcanzar la mayoría requerida.

3. resistencia del socio socialdemócrata de coalición alemana

La eurodiputada Katarina Barley, quien hasta hace poco se desempeñó como ministra Federal de Justicia en el mismo gabinete con Von der Leyen, ya anunció su negativa. "No se trata de la persona, sino de todo el paquete, que no podemos aceptar", dijo a DW. No puede ser que los jefes de Estado y de Gobierno ignoren el principio del candidato principal o "Spitzenkandidat”. "Muchos en mi grupo votarán contra Ursula von der Leyen", advirtió la socialdemócrata.

4. rechazo de Los Verdes

También la fracción europea de Los Verdes rechazará la nominación de Ursula von der Leyen. Así lo anunció su presidenta, la parlamentaria alemana Franziska Keller. Los votos de Los Verdes no serían necesarios para la elección de Von der Leyen como Presidenta de la Comisión. Pero si su elección no quiere depender de los votos de los populistas de derecha del Este de Europa, como Hungría y Polonia, los Verdes sí tienen peso.

5. equilibrio regional

Después de que el Parlamento no elegió a un miembro búlgaro del Parlamento sino a un italiano, tal como lo propusieron los jefes de Estado o de Gobierno, los parlamentarios de Europa del Este podrían sentirse decepcionados. Los estados miembros más jóvenes de Europa Central y Oriental no están representados en ninguno de los cinco puestos que se otorgarán. Esto podría llevar a que algunos parlamentarios, incluidos los del campo demócrata-cristiano, voten contra Von der Leyen.

6. votación en la plenaria

El 16 de julio los eurodiputados de Estrasburgo elegirán probablemente al/la nuevo/a jefe/a de la poderosa Comisión Europea. Ursula von der Leyen necesitará la "mayoría de los miembros del Parlamento Europeo" de acuerdo con los tratados de la UE, teóricamente 376 votos, porque el parlamento tiene 751 asientos. Sin embargo, puede ser que a mediados de julio estén todos los diputados, dijo la oficina de prensa del Parlamento.

Si Ursula von der Leyen no logra obtener la mayoría de los votos de los eurodiputados, los jefes de Estado y de Gobierno tendrían que proponer un nuevo candidato al Parlamento Europeo dentro de cuatro semanas. Aunque esto nunca ha sucedido antes.

(jov/elm)

