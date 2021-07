La cantante Nena llama a ignorar medidas de higiene en pleno concierto en Berlín

Según reportan en Alemania la emisora de televisión ntv y el magacín Stern, la cantante alemana Nena llamó a los espectadores de su concierto del domingo pasado en Berlín a que ignoraran las normas de higiene por la pandemia de covid-19.

Según registraron usuarios de Twitter, la artista dijo a los asistentes "recuperen su libertad" antes de interpretar su canción Nur geträumt, y los llamó a que abandonaran las áreas de distancia designadas por las autoridades y los organizadores para acercarse al escenario.

Los organizadores del evento reaccionaron e inmediato, pero eso no frenó a la cantante. "La cuestión no es qué se nos permite o no. Lo importante es qué dejamos que nos hagan", dijo ante aplausos de parte del público.

Ante el llamado de organizadores y autoridades, Nena continuó así, también en pleno evento: "Me están amenazando de que suspenderán el concierto si no regresan a sus cajones. Dejo a su propia responsabilidad si lo hacen o no, así como cada quien debe decidir si se quiere vacunar o no."

"Justo como los Querdenker", escribió un usuario de Twitter que asistió al concierto y captó la escena.

La cantante se refería a los espacios seguros, delimitados por cajones para transportar botellas y distribuidos según las normas de higiene definidas por las autoridades de salud.

Suspenden el encore

Según reporta la emisora ntv, las autoridades berlinesas decidieron suspender el concierto, pero solo tras el primer encore.

No es la primera vez que Nena genera polémica por sus opiniones acerca de la pandemia. La cantante había manifestado apoyo a manifestaciones de los llamados Querdenker, que descreen de las normas oficiales por la pandemia y rechazan la aplicación de vacunas contra el covid-19.

Portavoces de la artista han dicho que esta "no toma posición de uno u otro lado, sino que expresa opiniones y sentimientos, sobre todo a través de sus canciones."

EL(ntv, Stern)