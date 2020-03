El Mundo

La campaña de Trump demanda a CNN por "difamación"

La cadena de tv es el tercer medio de comunicación objeto de demanda en las últimas semanas, después de los diarios The Washington Post y The New York Times.

La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el viernes (06.03.2020) a la cadena de televisión CNN por supuesta difamación, al considerar que publicó "declaraciones falsas" sobre una hipotética injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 para favorecer al mandatario. En un comunicado, la campaña de Trump explicó que ha presentado la demanda ante la Corte de Distrito de Atlanta (Georgia, EE.UU.), donde la CNN tiene su sede. El equipo del presidente asegura en su escrito que la cadena "publicó declaraciones falsas y difamatorias sobre la campaña (de Trump), asegurando que 'evaluó los riesgos potenciales y ventajas de buscar de nuevo la ayuda de Rusia en 2020, y que dejó esa opción sobre la mesa". Agregó que en el momento de difusión de esas informaciones "la CNN sabía bien que esas declaraciones no eran ciertas, porque había un amplio registro de declaraciones de la campaña y de la Administración expresando desmentidos de cualquier intención de buscar la asistencia de Rusia". Niegan asistencia rusa De hecho, "no ha habido ninguna declaración de la campaña que constituya o que implique una intención de buscar o considerar buscar asistencia rusa para las elecciones de 2020 o de 'dejar esa opción sobre la mesa", destacó. En la nota, el equipo de Trump apuntó que, antes de presentar esta demanda, pidió por escrito a la CNN el pasado 25 de febrero que se retractara y pidiera disculpas, pero el canal lo rechazó, por lo que ha decidido recurrir a la vía judicial. La cadena CNN ha transmitido los debates de los precandidatos presidenciales del Partido Demócrata. (Foto del debate en Des Moines, Iowa, el 14.01.2020) "La CNN era consciente de la falsedad y aún así publicaron el artículo. Lo hicieron con el propósito y la intención de dañar la campaña y engañar a sus propios lectores en el intento", ha indicado la campaña de Trump en un comunicado. La dirección de CNN no emitió una reacción de manera inmediata al anuncio. gs (efe, ap) Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube | Ver el video 02:19 Compartir Putin defiende a Trump en su conferencia anual de prensa Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3V76o Putin defiende a Trump en su conferencia anual de prensa

