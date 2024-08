‘La Cámpora’ a Fabiola Yáñez: "Te creemos y acompañamos"

La organización -que tiene entre sus líderes a Máximo Kirchner- se solidarizó con la ex primera dama de Argentina y acusó a Alberto Fernández de "violencia" contra Cristina Fernández.

La organización La Cámpora expresó este miércoles (07.08.2024) su solidaridad con la ex primera dama Fabiola Yáñez, tras su denuncia contra el expresidente Alberto Fernández (2019-2023) de Argentina por supuesta violencia machista y acusó al exmandatario de haber "ejercido violencia" contra su entonces vicepresidenta, Cristina Fernández.

"Expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Yáñez a partir de las noticias que informan de su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Te creemos y acompañamos", escribió La Cámpora en un comunicado difundido en su perfil de la red social X (antes Twitter).

"Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio de poder que implica el cargo de presidente de la nación", agregó el mensaje de La Cámpora, que incluye entre sus principales líderes a Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

"No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él", denunció La Cámpora, que no brindó más detalles.

La relación entre Alberto Fernández -quien fue jefe de gabinete de Kirchner y durante un tiempo de Cristina Fernández- y su vicepresidenta durante sus cuatro años de Gobierno conjunto no fue buena y estuvo cargada de desencuentros públicos.

ama (efe, el diario, la nación)