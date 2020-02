La Berlinale dio su Oro a Irán, en ausencia de su director

La película "There is no evil", del disidente iraní Mohammad Rasoulof, a quien las autoridades de su país le impiden salir del territorio, fue recompensada este sábado (29.02.2020) con el Oso de Oro de la 70ª Berlinale, al término de una edición de fuerte carácter político.

El jurado presidido por el actor británico Jeremy Irons otorgó el máximo galardón al filme de Rasoulof, que aborda la pena de muerte (tema tabú en Irán) vista por los verdugos y las familias de las víctimas, en cuatro secuencias distintas.

El equipo del filme "There Is No Evil" recibe el máximo reconocimiento en el festival de Berlín.

El gobierno impide actualmente al director salir del país a raíz de su película "Lerd", que denunciaba la corrupción en Irán y que fue premiada en Cannes en 2017. Además, tiene prohibido filmar, por lo que tuvo que apañárselas para llevar a cabo su último filme.

"Me hubiese gustado que Mohammad estuviera aquí en persona (...) Muchas gracias a todo este equipo increíble que puso en peligro su vida para estar en esta película", afirmó el productor Farzad Pak, al recibir el premio.

Otros galardones destacados en la 70ª edición de la Berlinale

La favorita de la crítica, "Never rarely sometimes always", de la estadounidense Eliza Hittman, que defiende el derecho al aborto, se llevó el Gran Premio del Jurado.

Eliza Hittman en la 70 edición de la Berlinale.

Por su parte, los actores italiano, Elio Germano, y alemana, Paula Beer, se llevaron los premios a la mejor interpretación, por sus papeles respectivos en "Hidden away" y "Undine".

Paula Beer muestra su Oso de Plata por su actuación en "Undine".

El Oso de Plata a la mejor contribución artística fue para Jürgen Jürges por la fotografía de "DAU. Natasha", de Ilya Khrzhanovsky y Jekaterina Oertel. Asimismo, el Oso de Plata al mejor guión se lo llevó "Favolacce" (Bad Tales), de Fabio y Damiano D'Innocenzo (Italia)

Latinoamérica presente en la entrega

Premio de los Lectores de "Der Tagesspiegel": "Chico ventana también quisiera tener un submarino", de Álex Piperno (Uruguay)

Gran Premio del Jurado Internacional Generation KPlus: "Los lobos", de Samuel Kishi Leopo (México)

Oso de Cristal al mejor cortometraje de Generation: "El nombre del hijo", de Martina Matzkin (Argentina)

ee (efe/afp)

