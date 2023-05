La banda sonora de la coronación de Carlos III

La ceremonia de coronación de Carlos III en la abadía londinense de Westminster será sin duda inolvidable y la música será parte esencial de ella. El propio rey encargó doce nuevas piezas musicales. Por ejemplo, el legendario músico Andrew Lloyd Webber compondrá el nuevo himno de coronación y el compositor cinematográfico Patrick Doyle aportará una marcha para la coronación.

La orquesta que acompañará la ceremonia está compuesta en su mayoría por músicos de la Orquesta Filarmónica Real. Pero también se escucharán coros de góspel y música ortodoxa griega en honor al difunto padre de Carlos III, el príncipe Felipe.

El concierto en Windsor Park

La coronación se celebrará con un gran concierto el día después de la ceremonia. Se espera que en los jardines del castillo de Windsor más de 20.000 invitados disfruten de grandes artistas como Lionel Richie y Katy Perry. También se espera la actuación de la banda pop británica “Take That”, pero sin Robbie Williams y probablemente sin Jason Orange.

Aunque esta banda ha tenido ya presentaciones ante la reina Isabel II, este concierto sigue siendo especial para ellos: “Una gran banda y orquesta en directo, un coro, tambores militares, todo en el castillo de Windsor como telón de fondo y celebrando al nuevo rey; es algo que esperamos con ansias”, anunció la banda.

Ópera sí- Ed Sheeran no

El artista italiano Andrea Bocelli cantará en dúo con el galés Sir Bryn Terfel. También la cantautora Freya Riddings se presentará junto al compositor y pianista Alexis French, que combina la música clásica con el soul.

Al mismo tiempo, habrá un “Coro de Coronación”, el cual está compuesto por cantantes de todo el Reino Unido, incluidos granjeros, taxistas, grupos de reggae y hasta cantantes de shanty (un tipo de canto de marineros).

Los nombres de grandes artistas británicos como Elton John, Ed Sheeran, Harry Styles o Adele no figuran en la nómina. Se dice que a algunos ni se les preguntó y otros tuvieron que cancelar su presentación por motivos de agenda.

Una lista "real" en Spotify

El Ministerio británico de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (DCMS) elaboró una “Lista de reproducción de la coronación” en Spotify: en ella se pueden escuchar 26 canciones que hacen un recorrido por siete décadas de música pop británica. Artistas como The Beatles, Coldplay, Ed Sheeran, Rod Stewart, David Bowie, Take That, Harry Styles, Pet Shop Boys hasta el nuevo conocido artista de Eurovision Sam Ryder se pueden escuchar en esta lista.

La banda británica "Take That": Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen (de izquierda a derecha)

Muy pocos artistas de la Mancomunidad de Naciones

Aunque la selección de canciones parece agradable a primera vista, hay muchas críticas. Originalmente, la lista incluía 28 canciones. El rapero Dizzee Rascal fue uno de los artistas eliminados de ella después de que se diese a conocer acusaciones en su contra por agredir a su expareja.

La canción número 27 “I'm Gonna Be (500 Miles)" del grupo escocés The Proclaimers desapareció también de la lista porque la banda parece no ser muy fan de la realeza. Así que, el DCMS decidió que un grupo así no debería estar en la llista de reproducción “real”.

Por último, si se mira detalladamente la lista en Spotify, se ve que no hay ninguna canción de países africanos o de la Mancomunidad de Naciones del Pacífico. Todos los artistas son británicos, excepto por tres: La jamaicana Grace Jones, el canadiense Michael Bublé y el grupo germano-caribeño Boney M. Artistas de los más de 50 países de la Mancomunidad de Naciones no se ven por ninguna parte en la lista de reproducción. Y a esto se suma la crítica de falta de diversidad: la mayoría de los artistas son blancos y muy pocas son mujeres.

(nd/ers)