La Autoridad Nacional Palestina, bajo presión

Malas noticias para la Autoridad Nacional Palestina (ANP): las cifras de muertos en Cisjordania van de nuevo en aumento. Las últimas, el sábado, elevan a 54 el número total de palestinos que, según fuentes palestinas, han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes desde el día en que Hamás, organización considerada terrorista en Alemania y otros países, lanzó sus ataques contra Israel. Durante esa semana, el Ejército de Israel dijo haber arrestado a 280 palestinos en redadas en Cisjordania, 157 de ellos, partidarios de Hamás.

Tanto las muertes como las redadas israelíes indican que la ANP está perdiendo el control de las zonas bajo su gobierno. Cada muerte es un indicio de que quizás su mensaje de una relación no violenta con Israel cada vez cala menos en la población. Al mismo tiempo, los despliegues de las fuerzas de seguridad israelíes muestran que Israel confía cada vez menos en la ANP para garantizar la estabilidad y la seguridad en las zonas bajo su control.

La semana pasada quedó claro que la Autoridad Palestina se ha vuelto irrelevante, dice Steven Höfner, jefe de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Ramala. "La Autoridad Palestina apenas ha hecho declaraciones sobre la situación o, cuando lo ha hecho, como el presidente Mahmud Abbas, ha sido con cautela y, sobre todo, sin dirigirse a Hamás y sin condenarlo", Dice. Y donsidera que de este modo sigue en su senda de administrar las regiones autónomas, pero ya sin una visión de futuro. "La ANP está interesada sobre todo en mantener su propio poder y difícilmente está en condiciones de ejercer el control en Cisjordania", afirma.

Mahmud Abbas, Recep Tayyip Erdogan e Ismail Haniye, reunidos en Ankara el pasado 25 de julio. Imagen: ANKA

"La Autoridad Palestina se ha vuelto irrelevante"

La Autoridad Nacional Palestina fue fundada en 1994 en el contexto de los primeros Acuerdos de Oslo de 1993 entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP), que acaban de cumplir 30 años. Su objetivo: sentar las bases de un futuro Estado palestino independiente.

Estas esperanzas hace tiempo que se desvanecieron. Muchos palestinos consideran que la ANP fracasó. Las manifestaciones con las que, según informes de prensa, los palestinos de diversas ciudades celebraron los ataques de Hamás dejaron claro una vez más que las simpatías de muchos en Cisjordania están con los islamistas y no con el secular Fatah, principal fuerza política de la Autoridad Palestina. "Preferiríamos que Hamás no hubiera hecho esto", dijo un funcionario de la ANP, citado por la revista The Economist. "Pero si Israel responde, no será visto como un ataque a Hamás, sino como parte de una guerra de 75 años contra la nación palestina".

Críticas a la situación de los derechos humanos

En las propias regiones autónomas y a nivel internacional se acusa a la Autoridad Palestina de numerosos atropellos. En junio de 2022, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) volvió a denunciar, como años antes, detenciones arbitrarias y malos tratos a críticos y figuras de la oposición. Y la Comisión Independiente de Derechos Humanos (ICHR, por sus siglas en inglés) consignó, en 2021, 129 quejas por detenciones arbitrarias en la Cisjordania y 80 en la Franja de Gaza, muchas relacionadas con la libertad de expresión y asociación.

La Autoridad Palestina se ha ido desconectando de la población palestina en los últimos años, afirma Höfner. "Se ha visto que es un proyecto de élites del que sólo se beneficia muy poca gente en los territorios palestinos. Ya no es una institución democrática, hace tiempo que se perdió la legitimidad y la gente en los territorios palestinos no confía en que la Autoridad Palestina, Fatah o el presidente Abbas puedan, de alguna manera, desarrollar una perspectiva de futuro".

"Dramática pérdida de autoridad"

Grupos terroristas como Hamás y la Yihad Islámica están utilizando el descontento de la población para establecerse política y militarmente. "La Autoridad Palestina está experimentando una dramática pérdida de autoridad", afirma Höfner, refiriéndose a una encuesta de opiniónrealizada en septiembre por la Fundación Konrad Adenauer y el Centro Palestino de Investigación Política y de Encuestas (PSR). Según el sondeo, el 78 % de la población pide la dimisión del presidente Abbas; sólo el 19 % quiere que continúe en el cargo. Unas elecciones ahora tendrían una participación del 42 % y en caso de una carrera presidencial entre Abbas y el líder de Hamas, Ismail Haniye, el 58 % votaría a este último, frente a un 37 % de Abbas.

Sin embargo, en elecciones parlamentarias, Fatah podría obtener una ajustada victoria frente a Hamás: un 36 % de los votos frente a un 34 %. Ahora el presidente de la ANP ha anunciado la formación de un "comité de reconciliación" en una conversación con el líder de Hamás, Ismail Haniye, con el que aspira a "continuar el diálogo" y "poner fin a la división y lograr la unidad nacional en Palestina", según afirmó el propio Abbas desde la ciudad egipcia de Al-Alamayn.

La relación futura con Israel no está clara

Queda por ver cómo se recibirá en este contexto la llamada telefónica que Abbas mantuvo con el presidente estadounidense, Joe Biden, el sábado. Hasta el momento ha trascendido poco sobre ella. Abbas informó a Biden "sobre su compromiso en la región y sus esfuerzos para proporcionar la asistencia humanitaria que necesita con urgencia el pueblo palestino, particularmente en la Franja de Gaza", y este le ofreció su "pleno apoyo" en este "importante y continuo esfuerzo", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que se reunió con Abbas en Ammán, Jordania. Imagen: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

La gran pregunta es qué relación va a tener Israel con la Autoridad Palestina en el futuro. Esto es difícil de decir, afirma Steven Höfner. Lo que está claro, a su juicio, es que Israel está en pie de guerra y evaluará toda la situación de forma completamente diferente a como lo hacía antes del ataque de Hamás. "El objetivo declarado de Israel en la guerra es la destrucción de Hamás. Probablemente para eso no será suficiente invadir la Franja de Gaza. Más bien, Israel también deberá utilizar métodos diferentes a los que ha utilizado antes en Cisjordania para eliminar a los miembros de Hamás y a sus partidarios. Lo que esto pueda suponer para la ANP es una cuestión abierta".

