Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

18:05 Delegación ucraniana se dirige a la frontera para nuevas negociaciones

"La delegación ucraniana se dirige hacia el lugar de las negociaciones", indicó la Presidencia ucraniana. Según Moscú, el lugar del encuentro se halla cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

18:04 La Asamblea General de la ONU condena la invasión rusa de Ucrania

La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles (02.03.2022) una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania, con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. El texto "deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "demanda" a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino.

La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente cinco votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones.

18:04 Rusia cifra en 498 sus soldados muertos en Ucrania

En el primer balance de bajas que publica el Ministerio de Defensa ruso, admitió haber perdido a casi quinientos soldados y que 1.597 fueron heridos.

17:57 Ministros de la UE se reunirán el viernes con Blinken y Kuleba

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) celebrarán el próximo viernes una reunión extraordinaria a la que también están invitados el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmitro Kuleba, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que iban a estar en Bruselas por otra reunión en la OTAN. Josep Borrell convocó la reunión poniendo el acento sobre la "unidad transatlántica contra la invasión de Rusia y en solidaridad con Ucrania".

17:45 Rusia anuncia que las negociaciones con Ucrania se celebrarán el jueves

La segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania se celebrarán mañana, jueves, dijo hoy el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski.

"Les esperamos mañana, ya están de camino", dijo a la televisón pública rusa Medinski desde Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania, que acogerá la sede del segundo encuentro entre Moscú y Kiev.

17:40 Ucrania denuncia un "genocidio" desde la tribuna de la ONU

"Ya está claro que el objetivo de Rusia no es solo la ocupación. Es un genocidio", dijo el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, poco antes de votar una resolución de condena a la guerra.

17:26 Washington busca procesar a "oligarcas rusos corruptos"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos encargó a una decena de fiscales procesar a los "oligarcas rusos corruptos" y a cualquiera que viole las sanciones de Washington contra Moscú tras la invasión de Ucrania.

"No escatimaremos esfuerzos para investigar, arrestar y enjuiciar a todos aquellos cuyos actos criminales permitan al gobierno ruso continuar con esta guerra injusta", dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en un comunicado que detalla las directrices generales del equipo especial creado con este fin y anunciado el martes por el presidente Joe Biden.

17:15: Borrell ofrece ayuda cibernética y contra la desinformación a Moldavia

"La desinformación se ha convertido en una guerra en sí misma y es un componente activo de lo que ocurre en Ucrania", declaró el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, tras reunirse con la presidenta de Moldavia, Maia Sandu. "Estamos preparados para apoyar a Moldavia en sus esfuerzos por garantizar el derecho a la información de sus ciudadanos", dijo Borrell, quien también ofreció apoyo en ciberseguridad y agradeció el esfuerzo de recibir refugiados.

Ver el video 01:32 Ataques mortales con misiles en ciudad Ucraniana de Járkov

16:45 Francia veta actos culturales y artistas vinculados al Gobierno ruso

La ministra fracesa de Cultura anunció en Twitter que su país ha decidido suspender la celebración de cualquier nuevo acto cultural que esté vinculado con instituciones oficiales rusas o artistas rusos que estén en favor de la intervención rusa en Ucrania.

"Nos solidarizamos con los artistas, profesionales de la cultura y periodistas ucranianos, duramente golpeados. No olvidamos a los disidentes rusos. Juntos, mantienen viva cada día la democracia y la cultura, fermento de paz y diálogo entre los pueblos", sostuvo. Y añadió que "esta crisis geopolítica viene acompañada por una guerra de información y propaganda".

16:53 Supermercados alemanes excluyen los productos rusos

Desde vodka hasta dentífrico, varias cadenas de supermercados en Alemania han decidido excluir a los productos importados de Rusia, en señal de solidaridad con Ucrania.

16:49 La OMS vuelve a pedir un corredor humanitario en Ucrania

La Organización Mundial de la Salud reiteró hoy la "urgente necesidad" de establecer un corredor seguro para facilitar la llegada de material sanitario. El director general de este organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en una conferencia de prensa virtual que el primer envío con material sanitario, transportado desde Dubái, llegará mañana a Polonia.

"Hay cierto acceso a material, pero dada la evolución del conflicto, tememos un empeoramiento de la situación", dijo el director de OMS-Ucrania, Jarno Habicht, quien centró las preocupaciones en la falta de oxígeno y de medicinas y en los problemas para llevar a cabo la campaña de vacunación contra la polio.

16:39 Alemania usa su reserva de petróleo para contener los precios

"Es nuestra contribución al concierto internacional. En tiempos como estos es importante actuar con unidad," declaró el ministro de Economía, el verde Robert Habeck, de acuerdo con el Ministerio. La contribución alemana se corresponde con el 5,4% que representa su consumo de petróleo con respecto al total de la Agencia Internacional de la Energía, cuyos países miembros acordaron ayer liberar 60 millones de barriles, es decir, 435.000 toneladas de crudo. Es un 3% de la reserva estratégica alemana.

16:14 La UE sanciona a 22 militares bielorrusos por su ayuda a Rusia

La Unión Europea adoptó este miércoles (02.03.2022) sanciones contra 22 altos oficiales militares -seis generales y 18 coroneles- de Bielorrusia, por el papel de ese país en el ataque iniciado por Rusia contra Ucrania. "Bielorrusa participa en una invasión rusa no provocada contra Ucrania, al permitir una agresión militar desde su territorio", detalla.

Militares bielorrusos junto a su presidente, Alexandr Lukaschenko, en una imagen de archivo.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia, por su parte, negó que las Fuerzas Armadas del país lleven a cabo una movilización de reservistas y aseguró que todas sus actividades se enmarcan en planes diseñados con anterioridad.

16:06 Delegación rusa viaja a reunirse con ucranianos

Una delegación rusa viaja al lugar donde pretende reunirse con los enviados ucranianos para mantener una segunda ronda de negociación sobre un posible alto el fuego en Ucrania, informó la agencia bielorrusa BELTA. La agencia oficial rusa TASS indicó previamente que el lugar para las conversaciones, aún no confirmadas por la parte ucraniana, en Belovézhskaya Puscha, en la región de Brest, en Bielorrusia.

Ver el video 02:33 Ucranianos juntan donaciones para víctimas y soldados

15:52 Yarmolenko arremete contra el silencio de los futbolistas rusos

"Tengo una pregunta para los jugadores de la selección rusa: chicos ¿por qué estáis sentados como... y no decís nada?". El jugador ucraniano Andriy Yarmolenko se ha dirigido con virulencia a sus homólogos rusos en Instagram. "En mi país matan a gente, a mujeres, a madres, a niños. Pero vosotros no decís nada, no hacéis ningún comentario...", ataca el jugador de 32 años.

"Conozco a muchos entre vosotros, todos me habéis dicho que no debería ser así, que vuestro presidente actúa de manera incorrecta...", continúa. "Así que chicos, tenéis influencia en la gente, mostradles, os lo suplico... es el momento de mostrar vuestra valentía... en la vida real", insta Yarmolenko.

15:45 OPEP+ (con Rusia) aumenta apenas su producción

Los países productores de petróleo del grupo OPEP+ decidieron mantener en su reunión de hoy miércoles (02.03.2022) su política de modesto aumento de la producción de petróleo, ideada durante la pandemia, a pesar de la escalada de los precios por la guerra en Ucrania, lo que hace temer rupturas de abastecimiento en un mercado ya muy complicado.

Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus diez socios, entre ellos Rusia, acordaron "ajustar al alza su nivel total de producción en 400.000 barriles diarios para el mes de abril de 2022", anunció la Organización en un comunicado al final de una breve reunión que tuvo un resultado sin sorpresas.

lgc (afp/efe/rtr)