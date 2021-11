La aplicación sudafricana que empodera a las comunidades pesqueras locales

En el Cabo sudafricano, los pequeños pescadores locales luchan por su supervivencia, ya que las grandes compañías, con mayores barcos y derechos de pesca, amenazan con acabar con su tradicional trabajo.

La empresa social ABALOBI quiere apoyar a estos lugareños para que conserven sus puestos de trabajo aplicando la última tecnología. Los pescadores introducen los datos de sus capturas en una aplicación y los clientes pueden hacer pedidos directamente a través de un mercado online. De este modo, no dependen de intermediarios y reciben una remuneración justa por su pescado.

Hahn Goliath, que proviene de una familia de pescadores, está colocando los pescados en hielo.

Para los consumidores, un código QR integrado proporciona detalles sobre el pescado, haciendo más transparente la cadena de suministro. Asimismo, permite a los cocineros y restaurantes conocer la procedencia exacta de la materia prima que emplean para sus elaboraciones.

Los expertos en pesca Serge Raemaekers y Abongile Ngqongwa desarrollaron ABALOBI en 2017 y posteriormente la convirtieron en una empresa social. Para su nombre, eligieron la palabra Abalobi, que significa pescador en la lengua local xhosa.

En la actualidad, más de 2.000 pescadores que utilizan la tecnología abastecen a clientes privados y a unos 400 restaurantes de Cabo Occidental. El grupo calcula que 10 millones de rands (650.000 euros) han llegado directamente a las comunidades desde el inicio del proyecto.

Neil Swart con el pedido de ABALOBI.

Nombre del proyecto: ABALOBI.

Objetivo del proyecto: emplear la tecnología para ayudar a los pequeños pescadores del Cabo de Sudáfrica. Actualmente, hay proyectos piloto en marcha en la provincia del Cabo Oriental, y en Madagascar y Mauricio, entre otros países.

Socios del proyecto: con sede en Sudáfrica, ABALOBI colabora con muchas otras organizaciones de todo el mundo para llevar su tecnología a las comunidades pesqueras, como Blue Ventures, Organización de Recursos Marinos de las Islas Irlandesas (IIMRO, por sus siglas en inglés), Future of Fish, Pesca Sustentável, Seychelles Hook and Line Fishermen, Ocean Outcomes, WWF, Conservation International, World Conservation Society, Stanford Center for Ocean Solutions, SOPACT.

Duración del proyecto: Desde 2017.

Un videorreportaje de Julia Jaki