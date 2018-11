La AfD y su conflictiva juventud radical

Alrededor de 200 políticos del partido Alternativa para Alemania (AfD) han dado discursos para postularse, durante el congreso del partido en Magdeburgo, a formar parte de la lista de candidatos a las elecciones europeas de mayo de 2019. Fue una buena oportunidad para conocer a los cuadros medios del partido. El aspirante típico es de unos 50 años, académico, a veces empresario… o sea, clase media burguesa. Para muchos, supondría un grave problema profesional y de reputación que su partido fuera monitorizado por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV, una agencia de inteligencia). La AfD se podría romper por el centro.

La jefatura de AfD es consciente de este hecho. Este verano se creó un grupo de trabajo para desarrollar contraestrategias. No queda mucho tiempo. A más tardar a principios de enero, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución decidirá si el partido populista de derecha entrará en el radar de la inteligencia nacional. Hasta el momento, solo en el estado de Turingia está bajo la observación de oficina local de protección constitucional. Más concretamente, todavía están bajo prueba, no bajo observación. Esta permitiría leer los correos electrónicos e infiltrar agentes.

Talón de Aquiles: "Alternativa Joven"

La organización juvenil de AfD, la "Alternativa Joven" (JA), ya ha hecho referencias más explícitasa a tendencias extremistas. Desde septiembre, dos asociaciones estatales de JA (Bremen y Baja Sajonia) fueron observadas por los servicios secretos internos. Entonces la organización de Baja Sajonia se escindió.

Bremen ha solicitado que la Conferencia de Ministros del Interior aborde el problema de la irrupción de JA también en el resto de los estados federales. Lo que hizo que se la pusiera bajo observación fue, entre otras cosas, las declaraciones de sus miembros en las redes sociales. Pero parece que no se trata de casos aislados, sino del propio carácter de la organización juvenil.

Más que solo la juventudes del partido

Todo esto apunta también a la AfD, ya que muchos miembros de JA están muy conectados con el partido matriz. Algunos son ellos mismos diputados de la AfD; otros trabajan en las oficinas del Bundestag para el partido o sus parlamentarios. En la reunión de la AfD en Magdeburgo, esta red fue fácil de observar. Incluso miembros JA para se postularon para el Parlamento Europeo, pero sin éxito. La asociación juvenil ya no es solo la cantera del AfD, sino parte integrante del partido.

En Magdeburgo, pero lejos de los micrófonos, se discutió internamente el tema. El temor a una observación de la Oficina de Defensa de la Constitución ha alimentado la lucha entre los "moderados" y los "radicales" dentro del JA. En algún momento, dijo un representante "moderado" de Hamburgo, se alcanzó el límite de lo tolerable.

No solo en Hamburgo, incluso en la asociación regional con más miembros, la de Renania del Norte-Westfalia, podría decidirse una escisión, según ha investigado DW. Otras dos asociaciones regionales están a punto de disolverse.

Fantasmas agitados

Poco después del congreso, hubo una decisión del Ejecutivo Federal de la AfD, que sorprendió a muchos en el partido: hay que discutir una posible disolución de toda la organización juvenil. Sin embargo, esto solo podría ser decidido por una convención federal del partido, para la cual, sin embargo, todavía no hay fecha. Hasta entonces, la JA debe distanciarse de sus miembros extremos, según la resolución de la Junta. AfD no puede intervenir directamente, ya que no todos los miembros de JA lo son automáticamente de del partido. El interno "grupo de trabajo para la defensa de la Constitución" tiene encomendado obtener una imagen fiel de la situación.

El anuncio fue sorprendente también porque en el pasado los líderes de AfD no actuaron de manera mucho más disciplinada que los de JA. Más bien, al contrario. El líder del partido, Alexander Gauland, pronunció su famoso discurso en que dijo eso de "cagarrutas de pájaro" en un congreso de JA. El miembro de la Junta Andreas Kalbitz, de cuya biografía son bien conocidos los contactos con los extremistas de derecha, se hizo cargo de la JA. La AfD ahora parece estar siguiendo una estrategia contraria por temor a la Oficina para la Protección de la Constitución. Desde el punto de vista de las relaciones públicas, tal decisión, aunque inicialmente tenga pocos efectos prácticos, tiene sentido estos días, en los que los servicios secretos internos debaten si observar a AfD o no.

Björn Höcke: "Totalmente inaceptable"

La consecuencia que sí ha sido inmediata ha sido que las luchas dentro de la JA se han desatado. Y salpican a cargos de AfD. Y finalmente está el conflicto con los radicales, los llamados representantes del "ala" dura, incluso en el partido matriz. Del radical número uno, el jefe en Turingia de AfD Björn Höcke, llegó un mensaje enfurecido: poner a la JA "bajo sospecha generalizada" a causa de "descarrilamientos" individuales es "completamente inaceptable". Las juventudes del partido merecen un "trato respetuoso". También de Andreas Kalbitz, cercano a Höcke, llegaron muestras de solidaridad: se presentó en la asociación local de JA en el estado de Brandenburgo. Otros también han protestado.

Gauland describe el nazismo como una "cagarruta de pájaro en la historia"

En los "moderados" el tono es el contrario. JA es solo un factor "destructivo", dice en una publicación en las redes sociales. "Nada que haya salido del JA últimamente ha sido positivo para AfD". Hay demasiados "narcisistas sin cabeza". No se dan cuenta que no a todos les puede dar igual profesionalmente que se active la vigilancia de la Oficina de para la Protección de la Constitución. Algunos incluso se alegrarían, porque en tal caso muchos darían un paso al costado y entonces solo quedarían los "auténticos".

