La abstención marca las elecciones legislativas en Túnez

Los tunecinos rechazaron masivamente participar el sábado (17.12.2022) en unas elecciones legislativas boicoteadas por la mayoría de partidos, por considerarlas un paso más hacia la construcción de un sistema hiperpresidencialista bajo el actual jefe de Estado, Kais Said, que hace año y medio asumió plenos poderes para "salvar a la nación" y que ha incluido una nueva Constitución que debilita el papel del Parlamento y consolida un sistema ultrapresidencialista.

La nueva cámara de 161 diputados reemplazará a la congelada por Said el 25 de julio de 2021, pero contará con restricciones tras la adopción de una nueva y muy criticada Constitución en un referéndum marcado también por una masiva abstención. El presidente de la comisión electoral, Farouk Bouasker, anunció una exigua participación del "8,8% a las 18.00 horas", cifra que se completará con el cierre tardío de algunas oficinas. Los resultados preliminares de la primera ronda legislativa se anunciarán el lunes, aunque no ha sido aclarado cómo se celebrará la segunda vuelta en las jurisdicciones que sea necesaria.

Farouk Bouasker anuncia los datos de participación en su primera rueda de prensa tras la jornada electoral.

Es la participación electoral más baja desde la Revolución de 2011, que hizo de Túnez la cuna de la 'Primavera árabe', tras años récord, y supone tres veces menos que la del referéndum sobre la Constitución de este verano (30,5%), que ya estuvo marcada por la abstención. Bouasker reconoció una "tasa modesta pero no vergonzosa" de participación, aduciendo que se explicaba por "la ausencia total de compra de votos (...) con financiación extranjera", a diferencia, según él, de ciertas votaciones en el pasado.

La mayoría de partidos boicotearon estas elecciones, incluido el movimiento de inspiración islamista Ennahdha, enemigo jurado del presidente, que dominaba el Parlamento ahora disuelto y suspendido hace más de un año. En el nuevo parlamento, los diputados no podrán destituir al presidente y tendrán prácticamente imposible censurar al Gobierno. Además, el jefe de Estado dispondrá de prioridad para hacer aprobar sus leyes.

"El voto es una formalidad para finalizar el sistema político impuesto por Kais Saied y concentrar el poder en sus manos", indicó a la AFP el politólogo Hamza Meddeb. "¿Por qué votar? ¿de qué sirve? No tenemos nada para comer, no hay leche, no hay café, no hay azúcar, pasta, ni arroz... ¿A dónde va el dinero? Las calles son un desastre, no hay iluminación, faltan infraestructuras", afirma por su parte en declaraciones a Efe, Nour, sobre el desabastecimiento de productos básicos en el país.

