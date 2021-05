López Obrador y la frustración de los votantes mexicanos

En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México arropado por una amplia base social anhelante de un cambio, tras el hartazgo de gobiernos anteriores, salpicados de corrupción y de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, a medio tiempo de su gestión, el presidente ha ahuyentado a muchos votantesque tenían esperanzas en su Gobierno.

"En los últimos dos años y medio, el país ha estado ante esa paradoja. El presidente ha mantenido un curso de confrontación frontal con sus críticos. Pese a eso, no mejoró su aprobación ni la intención de voto. Aunque mantiene un índice de popularidad relativamente alto, es notable que podría perder la mayoría absoluta en el Congreso. Todo esto apunta a que su partido (Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA) y el presidente mismo, son vulnerables ante la falta de resultados", afirmaFalko Ernst, analista político del International Crisis Group, una organización independiente que trabaja en la prevención de conflictos.

En conversación con DW, el experto señala una mala gestión en numerosos ámbitos, desde la pandemia por coronavirus, con un número de muertes mayor al oficial, hasta la situación económica derivada del golpe que supuso la pandemia. Este miércoles (19.5.2021) el Coneval, institución que mide la pobreza en México, advirtió que la pobreza laboral aumentó el 3,8 por ciento en México en el último año, lo que afecta a 50,4 millones de mexicanos. La pobreza laboral es definida como el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria.

Rescatistas y sanitarios buscan sobrevivientes entre los vagones colapsados.

Falta de empatía del presidente

La reacción del presidente tras el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México fue otro caso que provocó incomprensión y desapruebo entre muchos mexicanos. Cuando un reportero preguntó a López Obrador por qué no había visitado a las víctimas, el presidente respondió que no era su estilo, y visiblemente molesto dijo "Al Carajo con las hipocresías, eso es del conservadurismo".

Falko Ernst considera que fue un momento clave en la recta final de la campaña electoral y el presidente mostró una falta de empatía ante un choque para todos. "Desde el Gobierno se trató de minimizar lo ocurrido, pero hubo un sentir compartido de muchos de que era algo grave, una tragedia que intentaron ocultar, y ahora se está cristalizando esa frustración ante la intención de tapar las investigaciones para evitar que se dañe la imagen de Morena. El presidente aseguró que ya no son tiempos para tomarse fotos en el lugar de la tragedia, pero, al día siguiente, apareció comiendo huaraches en otra parte del país".

Pese a ello, el historiador e investigadordel CIDE, José Antonio Crespo señala que no es seguro que el partido gobernante pierda su mayoría en el Congreso. Hay un empate técnico. "Lo que hemos visto es un descenso en la intención de voto de Morena, pero no una caída estrepitosa. Eso se debe a que la valoración del presidente puede deberse a muchos motivos, no necesariamente a buenos resultados. De hecho las encuestas que ubican su popularidad en un 60 por ciento o más, a la hora de preguntar a los votantes sobre temas concretos, la valoración cae. Si se pregunta si aprueba la gestión del presidente la respuesta es sí, si se pregunta si está combatiendo eficazmente la corrupción, la aprobación es de un 30, 35 por ciento. Si se pregunta sobre seguridad, sobre economía, sobre el empleo, la valoración es mala. El presidente es popular por otras razones, por expectativas, buenas intenciones, porque es honesto, según ellos", dice.

Faltan poco más de dos semanas para las elecciones de medio término el próximo 6 de junio, consideradas las mayores de la historia por los más de 21.000 cargos de elección popular en disputa, entre ellos la Cámara de Diputados (500 curules), 15 gobiernos estatales, 30 Congresos locales y miles de municipios y alcaldías. López Obrador, busca mantener la mayoría de su partido en el Congreso.

Una veintena de actores sociales, ejidatarios y políticos en Quintana Roo y Campeche no creen tener suficientes datos para decidir si están a favor o en contra del Tren Maya.

En juego, la viabilidad de la Cuarta Transformación

La composición de la Cámara de Diputados definirá el futuro político de México durante los próximos tres años, con una votación que pondrá a prueba el partido oficialista y los planes del presidente, la llamada Cuarta Transformación. Durante la primera mitad de su gestión el Congreso, dominado por Morena, el partido ha decidido la gestión del presupuesto a favor de los proyectos estrella del presidente, el Tren Maya, la construcción de un nuevo aeropuerto y la refinería de Dos Bocas, así como programas sociales y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El financiamiento ha sido realizado sacrificando programas y fideicomisos, incluyendo aquellos que funcionaban bien, como el Seguro Popular, que otorgaba servicios médicos a quienes no contaban con Seguro Social, y que desapareció poco antes de la llegada de la pandemia.

Crespo destaca que buena parte de esos recortes fueron anunciados durante su campaña. "Dijo que recortarían muchos gastos superfluos en muchas dependencias, programas para las élites que se podían recortar. Ese dinero y el que se recolectara en otras áreas sería destinado a programas sociales: adultos mayores, becas para jóvenes (Jóvenes construyendo el futuro), y el programa Sembrando Vida". Una evaluación reciente de Coneval reveló que los programas del bienestar, se enfocan en transferencias directas, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrenta la población.

"El problema es que no ha recortado sólo los gastos superfluos, sino también gastos necesarios como el programa de estancias infantiles, el de protección a mujeres golpeadas, el Seguro Popular o los comedores comunitarios", destaca Crespo.

Todos estos programas son repartidos por un ejército de voluntarios, los llamados Servidores de la Nación, que han acompañado la campaña de vacunación y son también quienes promueven el voto a favor de Morena. Crespo lo explica así: "Son unos 30.000 y están adscritos a la Secretaría del Bienestar. Surgieron durante la campaña a las elecciones de 2018 y ahora ya se incorporaron al Gobierno. Ellos son los encargados de distribuir los programas sociales, hacer los padrones electorales, ahora no aparecen con camisetas ni nigún distintivo que los identifique como parte de Morena. Sin embargo, a la hora de hacer los registros o entregar los programas sí mencionan a Morena, pero lo hacen verbalmente".

López Obrador creó su movimiento durante más de dos décadas como candidato opositor.

Morena y los partidos de oposición

Después de militar en el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), López Obrador fundó el Movimiento de Regeneración Nacional en 2011 para concurrir a las elecciones presidenciales de 2012. Dos años después obtuvo su registro como partido político y con esta formación y el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), López Obrador conformó la coalición Juntos Haremos Historia, con la que ganó las elecciones presidenciales de 2018. Actualmente Morena cuenta con más de 278.000 militantes. Según Crespo, desde el 2006 cuando López Obrador recorrió los municipios en amplias regiones del país durante su primera campaña presidencial, atrajo a mucha gente que se afilió a Morena.

"Estamos ante un cuerpo que no es un partido político en un sentido clásico, es más bien una aglomeración amplia y contradictoria con diferentes corrientes que confluyen. Más allá de la figura de López Obrador, no hay una ideología que dé coherencia a todas estas corrientes. Hay muchas tensiones dentro y, si nos fijamos a nivel regional, esto es muy evidente", afirma por su parte Falko Ernst. El analista cita el caso de Michoacán, en donde Crisis Group observa una fuerte violencia política. "Nos hemos topado con violentas tensiones entre precandidatos, con acusaciones de que uno mandó matar al otro. Es un proyecto muy precario en ese sentido".

Falco Ernst destaca que, para muchos grupos de poder con muchos intereses, Morena sigue siendo una apuesta factible para tener acceso a puestos públicos del Estado mexicano. Pero si baja la popularidad, si Morena no garantiza mayorías, puede haber efectos de desintegración mayor después de las elecciones.

López Obrador, junto con los candidatos del PRI, José Antonio Meade, y del PAN, Ricardo Anaya, en marzo de 2018.

Una débil oposición de PRI, PAN y PRD

Mientras que el PRD prácticamente desapareció al aglutinar Morena el espectro de la izquierda en México, los pocos militantes que quedan conforman una inusual alianza "Va por México"con el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI.

"Es francamente ridículo ver al PRI y al PAN juntos. Enemigos acérrimos en el pasado, ahora justifican su alianza para vencer al gran autoritario, pero más bien es un gesto de desesperación. No tienen programa y su mala gestión los ha desacreditado ante los vortantes, porque fue durante sus respectivos gobiernos que se crearon muchos de los problemas que ahora padece el país", afirma Falko Ernst.

Según Crespo, proponen reponer algunos programas que desapareció López Obrador, es parte de su oferta. "No hay nada novedoso ni integrado, y sin embargo la gente va a votar por ellos simplemente para hacer un contrapeso. Ese voto útil no es a favor del PAN o del PRI, sino que es en contra de López Obrador y Morena".

Falko Ernst califica la situación como un empobrecimiento del paisaje intelectual político en el país. "La oposición tiene que reinventarse y generar propuestas factibles, ideas y políticas públicas, pero ahora no vemos una oposición notable".(ms)