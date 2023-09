López Obrador evitará sobrevolar Perú por crisis diplomática

El presidente de México no reconoce a Dina Boluarte como presidenta de Perú y viajará el sábado a Chile. "No vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo", dijo. "Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitará sobrevolar Perú en su próximo viaje a Chile debido al enfrentamiento diplomático que mantiene con el gobierno peruano, manifestó el mandatario este miércoles (06.09.2023).

López Obrador tiene previsto volar a Santiago desde Colombia el próximo sábado para participar en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y la muerte del presidente Salvador Allende.

"Como no queremos que nos hagan una majadería, porque (...) no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile", precisó el presidente izquierdista durante su habitual rueda de prensa.

"No lo hacemos porque no queremos que la investidura del presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan", agregó.

López Obrador no ha reconocido como presidenta de Perú a Dina Boluarte, sucesora del encarcelado Pedro Castillo, quien en diciembre pasado fue detenido tras anunciar que disolvería el Parlamento y gobernaría por decreto justo, cuando estaba a punto de enfrentar un juicio de destitución.

En respuesta, el Congreso peruano declaró persona non grata a López Obrador, cuyo gobierno concedió asilo a la familia de Castillo.

A su vez, Boluarte ordenó el retiro del embajador peruano en México. Tras esto, la relación se mantiene a nivel de encargados de negocios.

