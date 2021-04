López Obrador celebra fusión de la mexicana Televisa y la estadounidense Univisión

Chespirito: algunas frases inolvidables

¡Se me chispoteó!

Si con la frase "fue sin querer queriendo" el Chavo del Ocho, una casa de inquilinato compartido con el número 8, deja oportunidad para explicar algo que se pudiera interpretar como un "error", "se me chispoteó" no da margen a explicaciones. Cuando la leche ha sido echada a perder, ya no hay nada qué hacer.