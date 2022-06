López Obrador anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes (06.06.2022) que rechazó la invitación para asistir a la IX Cumbre de las Américas, que se realiza a partir de esta jornada en Los Ángeles (EE.UU.), ante la exclusión de varios países por parte del anfitrión, Estados Unidos, cuyo gobierno confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no serán invitados".

"No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión", informó el mandatario en su habitual conferencia matutina. México estará representado por el canciller Marcelo Ebrard en la cumbre. AMLO había adelantado hace semanas que no asistiría si no se invitaba a todos los países.

Un funcionario del gobierno de Joe Biden dijo este lunes a la AFP que "Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre" porque "Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos" en los tres países. En cambio, representantes de organizaciones no gubernamentales de los tres países sí están registrados para participar esta semana en el foro hemisférico.

"No acepto hegemonías”

López Obrador consideró que "no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos". AMLO agregó que "sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto, eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra Constitución”.

"Lamento mucho esta situación, pero no acepto que nadie se sitúe por encima de los países, no acepto hegemonías, ni de China ni de Rusia ni de ningún país", prosiguió. El presidente mexicano destacó la "muy buena relación" que mantiene con su par estadounidense, Joe Biden. "Es un hombre bueno" que enfrentó "presiones de los republicanos" para no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, explicó.

"Desde mi punto de vista están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos, y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba”, agregó.

DZC (AFP, EFE)