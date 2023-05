Línea roja en el Báltico - La OTAN entrena para un escenario de guerra

Junto a miembros del Ejército alemán, colaboran directamente en la frontera con Rusia.

Alemania lidera el denominado Grupo de Batalla de la OTAN en Lituania. Junto a sus socios de la alianza, las fuerzas de combate alemanas cumplen su servicio "en la línea del frente”, directamente en la frontera con Rusia. Allí protegen el flanco nororiental de la organización de defensa contra cualquier posible oponente, asegurando a los países del Báltico apoyo en caso de una crisis, conflicto o guerra.

En la primavera boreal de 2023, Alemania, junto a sus asociados de Croacia, República Checa y Países Bajos, ensaya en las ciudades lituanas de Rukla y Pabrade, entre otros lugares, maniobras militares para una posible emergencia. ¿Qué hacer si Rusia atacase los Estados del Báltico? Los ejercicios están orientados a la amenaza real. "Entrena como si combatieses”, es el lema acuñado por la OTAN.

El líder del contingente alemán, el coronel Wolfgang Schmidt, hace hincapié en el significado particularmente histórico de estos ejercicios y de la sensación de peligro y amenaza que se percibe en la región del Báltico: "A partir de otras experiencias históricas, la percepción hacia posibles actos de agresión, ya sea por parte de Rusia o de Bielorrusia, es naturalmente mucho más común acá que en Alemania.” Schmidt asegura: "Aún no llega a todas partes el mensaje de que la defensa de nuestros principios, como la modernidad, la libertad de pensamiento y expresión y todo lo que llamamos valores occidentales, comienza aquí”. Según él, Ucrania está luchando desde hace más de un año no solo contra la agresión rusa, sino por "nuestra libertad”.

Este reportaje acompaña las maniobras denominadas "Griffin Lightning". Bent S., teniente primero y comandante de pelotón de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos, destaca la importancia de estos ejercicios a gran escala y de la coordinación entre las tropas multinacionales desplegadas para ellos: "Trabajamos en diferentes ejercicios: la semana pasada entrenamos con los noruegos, dentro de un par de semanas se reunirá todo el Grupo de Batalla, y después volveremos a entrenar con noruegos, alemanes, checos y croatas". Nadie quiere la guerra, asegura, "pero de llegar a ocurrir, estamos preparados".

El reportaje muestra impresiones exclusivas de estas maniobras de la OTAN en Lituania. Unos ejercicios que tienen lugar ante una amenaza real de guerra, posiblemente más que nunca antes.



