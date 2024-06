Líderes de la UE postergan acuerdo para renovar altos cargos

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) dejarán para los próximos 27 y 28 de este mes la decisión sobre la renovación de los altos cargos del bloque tras las elecciones europeas, luego de un primer contacto en una cumbre informal de la que no emergió un consenso este lunes (17.06.2024), aunque delinearon un acuerdo que permitiría el respaldo a un segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea.

En la cita informal de este lunes, los dirigentes pretendían avanzar en los criterios de distribución de los cargos más importantes, como los titulares de la Comisión y el Consejo Europeo, así como la conducción de la diplomacia del bloque.

Al fin de la reunión, el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que "fue una buena conversación, creo que fue en la dirección correcta. Pero no hay ningún acuerdo en esta fase".

"Hemos tenido una buena conversación. Pero no hay acuerdo en esta fase", dijo Michel al fin de la reunión en Bruselas, aunque añadió que "no es una sorpresa, porque el propósito hoy no era tomar una decisión".

Macron dice que un acuerdo no está "muy lejos"

Al fin de la cita, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo creer que era necesario seguir "cocinando a fuego lento" una decisión y añadió que "no estamos muy lejos" de un acuerdo.

"Tenemos que sacar conclusiones de las elecciones europeas, tenemos que entender cuál es la agenda estratégica, y luego están los nombres detrás de ella", agregó sobre las recientes votaciones europeas, en las que partidos de extrema derecha tuvieron fuertes avances.

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se dirige a los medios de comunicación al término de una cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo. Imagen: Omar Havana/AP/dpa/picture alliance

Al retirarse de la reunión, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, dijo que "cuando no se toma ninguna decisión en la UE, las cosas siempre pueden ir en una dirección diferente. (...) Pero no es el caso aquí".

De su lado, el primer ministro de Hungría, el nacionalista Viktor Orban, afirmó en la red X que "la voluntad del pueblo europeo fue ignorada hoy en Bruselas".

"El resultado de las elecciones europeas es claro: los partidos de derecha se fortalecieron, la izquierda y los liberales perdieron terreno", puntualizó.

En la visión de Orban, el bloque de derecha "en lugar de escuchar a los votantes, se asoció con los socialistas y los liberales: llegaron a un acuerdo y se dividieron los principales puestos de la UE entre ellos".

Primer encuentro personal de líderes

Se trató del primer encuentro personal de los dirigentes de la Unión Europea después de las elecciones del 6 al 9 de junio.

El bloque del Partido Popular Europeo (PPE, derecha) se confirmó como el principal de la Eurocámara, y por ello exigió reservarse los principales cargos.

Von der Leyen (respaldada por el PPE) se perfila como la franca favorita para recibir el apoyo de los mandatarios, aunque su nombre aún debería ser sometido a votación en el Parlamento Europeo.

En tanto, el bloque de los socialdemócratas lanzó el nombre del exprimer ministro portugués António Costa para conducir el Consejo Europeo.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE no lograron alcanzar un acuerdo definitivo sobre el nombramiento de los nuevos dirigentes de la UE en la cumbre de Bruselas. Imagen: Nikos Oikonomou/Anadolu/picture alliance

El PPE se afirma para colocar dos de sus representantes en otros dos cargos: renovar el mandato de Roberta Metsola en el Parlamento Europeo e impulsar a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, como jefa de la diplomacia de la UE.

PPE busca controlar los cuatro cargos

De acuerdo con fuentes diplomáticas, en la reunión informal los representantes del PPE propusieron que el mandato de cinco años del Consejo Europeo sea dividido en dos, de dos años y medio de duración cada uno.

Según las fuentes, la idea es un nombre del PPE asuma también el Consejo en la segunda mitad del mandato. De esa forma, ese bloque político controlaría los cuatro cargos más importantes de la UE.

Otra fuente diplomática europea dijo que en general hubo un acuerdo sobre los nombres, pero que el acuerdo final no fue posible a raíz de la búsqueda de un equilibrio entre el PPE y los socialdemócratas.

En la actualidad, el PPE tiene en sus manos la Comisión Europea (Von der Leyen) y el Parlamento (Metsola); los centristas y liberales están al frente del Consejo (Michel) y los socialdemócratas, de la diplomacia (Josep Borrell).

jc (afp, efe)