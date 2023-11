Líder supremo de Irán: "derrota" de Israel "es un hecho"

Alí Jamenei, el ayatola de Irán, dijo que invadir hospitales y casas no implica una victoria, algo que no ha conseguido Israel en más de 40 días de guerra, agregó.

El ayatola Alí Jamenei, guía supremo de Irán, declaró este domingo (19.11.2023) que "la derrota" de Israel en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza era "un hecho" y estaba ligada a la "incapacidad" militar de los "países occidentales".

Jameneí dijo que el objetivo del Estado judío era "aniquilar Hamás”, pero no lo han logrado en los más de 40 días de guerra.

"La derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho. Invadir hospitales y casas no implica una victoria porque la victoria significa la derrota del otro bando, lo que no logró hacer [Israel] hasta ahora y no logrará en el futuro", afirmó.

"Esta incapacidad es también la de Estados Unidos y de los países occidentales", añadió, durante una visita al centro de desarrollo de las fuerzas aéreas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país.

Israel bombardea la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, en respuesta al ataque perpetrado por Hamás -grupo considerado terrorista por la Unión Euopea, Estados Unidos, y otros países- contra su territorio, en el que los milicianos islamistas mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes.

ee (EFE, AFP)