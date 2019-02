Líder separatista catalán dice ser preso político en juicio

El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, el primero en enfrentarse al interrogatorio de las acusaciones y de las defensas que lo consideren oportuno en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, se ha negado este jueves (14.02.2019) a contestar a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular Vox. Ha dicho que se encuentra en un "juicio político" y declarará en castellano a las preguntas de su abogado, aunque ha advertido de que no es su idioma materno.

Junqueras es el encausado para quien la acusación pública solicita una pena más elevada, 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La fase de interrogatorios comienza este jueves tras dos días de sesiones, supone el inicio en sí del juicio. Hasta el momento, las jornadas celebradas se han dedicado para debatir las denominadas cuestiones previas, es decir, la denuncia de las defensas sobre las posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Este trámite legal es el último intento de los abogados de los doces acusados para conseguir una muy improbable anulación del procedimiento criminal.

"Se me acusa por mis ideas"

Junqueras solo contestará a su abogado, Andreu Van den Eynde. "No voy a renunciar a mis convicciones democráticas, me encuentro en situación de indefensión, porque estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político, me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones", ha dicho Junqueras al juez Marchena.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Junqueras participó en el diseño del proceso independentista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Asimismo, señala que obvió las advertencias que los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra le hicieron durante la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada en los días previos al 1-O sobre la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos ese día.(dpa/efe/afp)

