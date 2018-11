Líder de socialdemócratas alemanes reta a críticos a reemplazarla

En entrevista con el diario "Süddeutsche Zeitung", la líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Andrea Nahles, invitó a sus críticos a dar el paso al frente para reemplazarla en el manejo de la crisis de popularidad que sufre su formación.

"Si alguien cree que puede hacer las cosas más rápidamente o mejor que lo diga", dijo Nahles, cuyo partido es socio menor de la gran coalición presidida por Angela Merkel. "Voy a ser sincera, mi vida sería más fácil si no tuviera esta carga, pero dedico a ella toda mi energía, mi pasión y mi confianza", agregó.

El próximo congreso del SPD está planificado para finales de 2019 y algunas voces piden adelantarlo, con lo que Nahles tendría que presentarse antes a la reelección. "La cúpula del partido se reunirá el domingo y el lunes. Si hay una mayoría para adelantar el congreso lo haremos. De lo contrario no. En todo caso, yo no me pronunciaré a favor de adelantarlo", dijo la líder del Partido Socialdemócrata Alemán, actualmente en crisis (efe, sz).