Líder de la CSU: “La ultraderecha es nuestro enemigo”

Una de las alocuciones más esperadas en el congreso federal de la Unión Cristianodemócrata (CDU) era la del líder de su partido hermano, la Unión Cristianosocial (CSU), Markus Söder. Éste habló este sábado (23.11.2019) ante los 1.001 delegados de la CDU reunidos en Leipzig, donde llamó a los conservadores a mantenerse a clara distancia de la ultraderecha, que aglutina a "incendiarios e incitadores al odio”.

"Son nuestro enemigo. La ultraderecha no es un partido conservador. Los conservadores no incitamos al odio, no dividimos a nuestra sociedad”, afirmó Söder, quien fue recibido con frenéticas ovaciones. El dirigente bávaro defendió el rechazo a toda colaboración con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), tercera fuerza del país. En lugar de buscar acercamientos hay que "combatirlos" con decisión, sostuvo.

La CDU aprobó en su anterior congreso federal, en 2018, una resolución por la que se descarta a la AfD como socio de gobierno, a cualquier escala. La resolución sigue vigente, pero entre las filas del partido, especialmente en el este, donde los ultras obtienen sus mejores resultados, han surgido partidarios de "abrirse” al diálogo.

No a las primarias

Söder acudió a Leipzig como orador invitado, de acuerdo a la práctica entre los líderes de los partidos hermanados de asistir a los respectivos congresos. En esta ocasión, la visita era algo más que mera rutina, ante la posibilidad de que Söder acabe siendo el candidato conjunto del bloque en las próximas elecciones generales, en las que se elegirá a la persona que reemplazará a Angela Merkel en la cancillería.

Poco después, tras un duro debate, finalmente los delegados decidieron por una amplia mayoría (79 por ciento) rechazar la idea, impulsada por las juventudes del partido, de realizar una primaria para elegir al candidato. De esta forma, los militantes se cuadraron con la postura de la cúpula de la CDU, que prefiere tomar la decisión el próximo año. Aparte de la líder, Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz ha mostrado interés en candidatearse. Algunos en la CDU ven con buenos ojos también a Söder, de ahí que su discurso de este sábado fuera tan importante.

DZC (EFE, dpa, AFP, Reuters)

Así es la CDU que deja Merkel "La niña de Kohl" Esta foto del año 1994 muestra al canciller y presidente del partido, Helmut Kohl, con su suplente, Angela Merkel. Seis años más tarde, Kohl se vio envuelto en un escándalo de donaciones. Transcurrieron pocas semanas y Merkel lo reemplazó como jefa de la CDU.

Así es la CDU que deja Merkel Resistencia masculina Ya sea el actual presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Schäuble (izq.), o Friedrich Merz (der.), ya son varios los hombres que intentaron evitar que fuera presidenta del partido y canciller. Ninguno lo logró, a pesar de que la licenciada en Física, que creció en Alemania Oriental, empezó en una posición marginal en el partido. Un partido que lideró durante 18 años.

Así es la CDU que deja Merkel Póker de coalición En 2009 fue el partido de los liberales (FDP) el favorito de Merkel para crear una coalición de gobierno. Pero la coalición resultó ser un desastre. Hubo innumerables peleas. Con Horst Seehofer, del partido bávaro CSU, Merkel vive una segunda pesadilla. Ambas cicatrices quedan.

Así es la CDU que deja Merkel La canciller europea Como canciller y líder del partido, Angela Merkel apuesta por Europa. Para proteger al euro, votó a favor de paquetes económicos para Grecia y otros países endeudados. Pero esas acciones le trajeron muchas críticas desde sus propias filas. A pesar de ello, no cambió su postura.

Así es la CDU que deja Merkel Momento crucial: Fukushima La científica Angela Merkel cree en el uso pacífico de la energía atómica. El desastre nuclear en la central japonesa de Fukushima, en marzo de 2011, le hizo cambiar de opinión, tal vez también por temor a la reacción de la gente si seguía defendiendo ese tipo de energía. Algunos días más tarde, anunció la salida definitiva de Alemania de la energía nuclear.

Así es la CDU que deja Merkel La canciller de los refugiados Su foto con un refugiado se convirtió en una de las más compartidas en internet. Pero esa imagen le provocó, a la vez, mucho daño. Su decisión de permitir el ingreso a Alemania a cientos de miles de personas en 2015 fue aplaudida por muchos. Sin embargo, después de un tiempo, su posición fue duramente criticada. Hoy, sus posibles sucesores se distancian, justamente en ese punto, de la canciller.

Así es la CDU que deja Merkel Luz verde al matrimonio igualitario Merkel no apoyó el matrimonio para parejas del mismo sexo. Pero hasta en el conservador partido que lidera cambió esa posición. En 2017 autorizó la votación en el Bundestag para abrir el matrimonio a parejas homosexuales. Ella votó en contra, a diferencia de la gran mayoría de los parlamentarios.

Así es la CDU que deja Merkel ¿Un partido de mujeres? La CDU fue alguna vez un partido de hombres. Casi no había mujeres en posiciones importantes. Pero esa época terminó. Después de la era de Merkel, el partido cuenta con una canciller, una secretaria general del partido (y posible sucesora), Annegret Kramp-Karrenbauer (izq.), una ministra de defensa, Ursula von der Leyen, y una ministra de agricultura, Julia Klöckner.

Así es la CDU que deja Merkel Un asunto del corazón para Merkel Con el cargo de canciller y la presidencia del partido, Angela Merkel tuvo mucho trabajo durante los últimos años. Cuando “solo” sea canciller podrá disfrutar más de su tiempo libre. Como aquí, con su esposo, el licenciado en Química Joachim Sauer, en la isla italiana de Isquia. Autor: Christoph Hasselbach



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube