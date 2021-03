Kroos critica el Mundial de Catar, aunque no aboga por un boicot

El internacional alemán del Real Madrid, Toni Kroos, denunció en términos inéditos las condiciones de trabajo y la represión de los homosexuales en Catar, sede del Mundial de fútbol de 2022, en la línea de otros mensajes más o menos explícitos de equipos europeos estos últimos días. Los internacionales alemanes mostraron en los últimos partidos clasificatorios -contra Islandia y contra Rumanía- camisetas alusivas a los derechos humanos, a modo de pronunciamiento contra las vulneraciones y en consonancia con la Carta de Naciones Unidas, pero no había habido una crítica tan explícita.

"Por varios motivos, no me parece que darle un Mundial a Catar fuera algo bueno", afirmó el campeón del mundo de 2014 en la edición de su podcast del 30 de marzo, que realiza con su hermano Felix. "En primer lugar, las condiciones de los trabajadores (...) luego el hecho de que la homosexualidad esté penalizada (...). Y también que no es un país de fútbol", explicó el jugador de 31 años. "Muchos trabajadores trabajan sin pausa, bajo temperaturas que pueden alcanzar los 50 grados (...) a veces no tienen suficiente comida o agua potable, algo de locos con esas temperaturas, no tienen seguro médico, y se ejerce contra ellos una cierta violencia, son puntos naturalmente inaceptable", dijo Toni Kroos.

Kroos, sin embargo, se muestra contrario a boicotear el Mundial, ya que considera que "la visibilidad del Mundial puede atraer la atención sobre esos problemas", y que "a fin de cuentas, un boicot no cambiaría seguramente en nada las condiciones de esos trabajadores".

Un responsable del gobierno catarí respondió al futbolista alemán: "Catar apoya el derecho de los futbolistas (...) a utilizar sus plataformas para promover los Derechos Humanos". "Pero esas críticas (...) están fuera de lugar", añade. Según ese responsable, Catar "ha realizado progresos tangibles sobre la reforma del trabajo y se ha comprometido a continuar ese proceso con sus socios internacionales (...) y sigue decidido a hacer que una reforma completa del trabajo sea una parte importante del legado del Mundial-2022". (afp/ap)