++ Kremlin: el ejército ruso no descarta tomar control total de las principales ciudades de Ucrania ++

Todas las actualizaciones en hora del centro de Europa (CET por sus siglas en inglés).

13:03 | Rusia niega haber pedido ayudar militar a China

Moscú no ha pedido ayuda a Pekín para llevar a cabo la operación militar en Ucrania, aseguró este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, informan las agencias rusas. En una rueda de prensa en Moscú, a Peskov se le pidió que se pronunciara sobre la información publicada en medios estadounidenses que indicaban que Rusia había pedido asistencia militar a China, a lo que el portavoz contestó con un rotundo "no", según las fuentes.

Medio estadounidenses aseguraron hoy que Rusia ha solicitado a China apoyo militar y asistencia económica, incluso drones, para la invasión de Ucrania que inició el pasado 24 de febrero y citaron como fuentes a funcionarios de EE.UU.

12:54 | Rusia podría tomar control de las principales ciudades ucranianas

El ejército ruso no descarta tomar el control total de las principales ciudades de Ucrania, advirtió el lunes el Kremlin, cuyas fuerzas rodean varios de centros urbanos del país. "El Ministerio de Defensa, para garantizar la máxima seguridad de la población civil, no descarta la posibilidad de tomar el control total de las principales ciudades que ya están rodeadas", dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov, asegurando que hasta ahora el presidente Vladimir Putin no ha ordenado un asalto de este tipo.

Un soldado ucraniano y un bombero inspeccionan un edificio en Kiev bombardeado por tropas rusas

12:29 | La central ucraniana de Chernóbil vuelve a quedar sin electricidad

Ucrania acusó el lunes al ejército ruso de haber cortado de nuevo la electricidad en la central nuclear de Chernóbil, situada al norte de Kiev y escenario del peor desastre nuclear del mundo en 1986, que ahora está bajo control ruso. "Las fuerzas de la ocupación dañaron la línea que alimenta la planta nuclear de Chernóbil", dijo el lunes el operador ucraniano de las instalaciones, Ukrenergo, a través de Facebook.

La antigua planta nuclear de Chernóbil en Ucrania

11:32 | Comienza cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia

La cuarta ronda de negociaciones por videoconferencia entre Rusia y Ucrania para buscar un acuerdo de paz se iniciaron este lunes con una comunicación que resulta "difícil", anunció Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania. Según el asesor del presidente Volodomir Zelenski, "la razón de las discordancias" radica en los sistemas políticos "muy diferentes" que tienen ambos países. "Ucrania es un país que mantiene el diálogo libre en la sociedad y un consenso obligatorio. Rusia practica, en definitiva, la supresión de su propia sociedad", agregó.

Rusia aún no ha informado del inicio de esta ronda de negociaciones, la cuarta que se celebra, tras las tres anteriores que tuvieron lugar de manera presencial en territorio bielorruso, cerca de la frontera con Polonia.

11:21 | Bombardeo en Kiev que tenía como objetivo la fábrica de aviones Antonov deja dos muertos

Dos personas murieron en Kiev en bombardeos rusos que tenían como objetivo la fábrica aeronáutica Antonov y alcanzaron un edificio residencial cercano, anunciaron el lunes las autoridades municipales de la capital ucraniana. "Los ocupantes bombardearon un inmueble residencial y la fábrica Antonov (...) Según un primer balance, dos personas murieron y siete resultaron heridas", afirmó la alcaldía de Kiev en Telegram. Otro proyectil contra un edificio de viviendas en Kiev causó el lunes un muerto y 12 heridos.

11:14 | Empiezan en Noruega maniobras militares bienales de la OTAN

Grandes maniobras militares que implican a 30.000 soldados de la OTAN y países asociados empezaron el lunes en Noruega, en un contexto de crisis entre los países occidentales y Rusia tras su invasión a Ucrania. El ejercicio "Cold Response 2022", planificado desde hace tiempo, busca poner a prueba la capacidad de Noruega para recibir refuerzos exteriores en caso de agresión de un tercer país, en virtud del artículo 5 de la Alianza Atlántica que obliga a sus miembros a defender a uno de sus miembros.

Organizadas cada dos años, estas maniobras marítimas, aéreas, anfibias y terrestres se llevan a cabo en amplias zonas del territorio noruego, incluyendo más allá del círculo polar ártico. "Es un ejercicio defensivo", afirmó el jefe del mando noruego de las operaciones, el general Yngve Odlo, al frente de las maniobras. "No es una operación militar con una finalidad ofensiva", insistió en la cadena TV2.

10:51 | Al menos 16 muertos en ataque ucraniano en Donetsk, según prorusos

Los separatistas prorrusos de Donetsk, en el este de Ucrania, afirmaron este lunes que un ataque ucraniano dejó al menos 16 muertos y una veintena de heridos en el centro de esta gran ciudad industrial. En su cuenta de Telegram, la defensa territorial de Donetsk publicó fotos que muestran varios cuerpos ensangrentados tendidos en una calle entre escombros.

En un primer momento, esta fuente afirmó que 20 personas habían perecido. Unos minutos más tarde, el ministerio local de Salud indicó en Telegram que había contabilizado 16 muertos y 23 heridos. Según la defensa territorial de Donetsk, la defensa aérea de esta región separatista interceptó un misil ucraniano cuyas "esquirlas" alcanzaron a las víctimas.

10:13 | Ucrania exigirá alto el fuego y retirada de tropas rusas

Ucrania exigirá una tregua inmediata y la retirada de las tropas rusas durante una nueva ronda de negociaciones con Moscú previstas este lunes por videoconferencia, después de tres semanas de ofensiva. "Nuestra postura no ha cambiado: paz, alto el fuego inmediato, retirada de todas las tropas rusas y solamente después de eso podremos hablar de nuestras relaciones y de nuestras diferencias políticas", dijo Mijailo Podoliak, negociador y consejero de Volodimir Zelenski, en un video publicado en Twitter.

09:25 | Bombardeo a base polaca cerca de frontera con Rusia es una "señal políitca"

El ataque ruso con cohetes contra una base de entrenamiento situada a unos 20 kilómetros de la frontera polaca es "una señal política y militar" de Rusia, consideró el general polaco retirado Mieczysław Bieniek. Según declaraciones a una radio polaca, el bombardeo por cohetes rusos del Centro Internacional de la Paz y la Seguridad en la noche del sábado con el resultado de decenas de muertos es "simbólico" por tratarse de una base de entrenamiento de voluntarios internacionales que hace solo una semana fue visitada por instructores de la OTAN.

09:11 | Europa se convierte en el mayor importador mundial de armas

Europa tuvo el mayor aumento mundial en la importación de armas en los últimos cinco años, y la tendencia apunta a una aceleración, tras los recientes anuncios de rearme ante la amenaza rusa, según un informe divulgado el lunes. Aunque las exportaciones de armas cayeron 4,6% a nivel mundial en el período 2017-2021 comparado con el quinquenio previo, Europa tuvo un aumento de 19%, según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). "Europa es el nuevo punto caliente", dijo a AFP Siemon Wezeman, coautor del informe anual de SIPRI.

Rusia, segundo exportador mundial, acaparó el 19 % del total, cinco puntos menos, mientras Estados Unidos, que duplicó las cifras rusas, controló el 39 %, siete puntos más, de acuerdo con el estudio, que refleja una caída global del 4,6 % en la venta de armamento.

09:06 | China niega que Rusia le haya pedido apoyo militar para invadir Ucrania

China negó hoy que Rusia le hubiera pedido ayuda militar para invadir Ucrania, tal y como habían publicado medios de Estados Unidos citando a funcionarios de ese país. "Es completamente falso, es pura desinformación. China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición de China no es algo aceptable", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Zhao Lijian.

08:41 | Rusia es sustituida por Serbia en la Copa Davies de tenis

Rusia, actual campeona pero excluida de las competiciones internacionales debido a la guerra en Ucrania, será sustituida por Serbia en la fase final de la Copa Davis en septiembre, anunció hoy la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés).

Serbia, elegida por "ser el equipo mejor clasificado en las semifinales de 2021", ya había recibido una invitación para formar parte directamente de esta fase final sin pasar por la fase de calificaciones. En la Billie Jean King Cup (antiguamente la Fed Cup), Rusia será reemplazada por Australia, según la ITF.

08:21 | Ataque nocturno en zona residencial deja al menos un muerto

Al menos una persona murió y otras 12 resultaron heridas después de que un proyectil impactara esta noche contra un edificio de apartamentos en Obolonski, una zona residencial de Kiev. En una primera información, los servicios de rescate habían indicado dos muertos, pero borraron el mensaje en las redes sociales y rectificaron con otro en el que se menciona a un fallecido.

Los rescatistas añadieron que el fuego en el edificio fue controlado por los bomberos después de que fuera blanco de "un disparo de artillería" durante la madrugada. Socorristas rescataron a 15 personas y evacuaron a otras 63, precisó el servicio de emergencias (SES), que agregó que, aunque el fuego en el edificio se ha podido sofocar, siguen buscando posibles víctimas entre los escombros.

El ataque ruso continúa en Kiev, capital de Ucrania

08:13 | Instagram es inaccesible en Rusia

La red social Instagram, propiedad del gigante estadounidense Meta, no está accesible en Rusia, cuyas autoridades le acusan de propagar llamamientos a la violencia contra los rusos, en relación con el conflicto en Ucrania.

Este lunes por la mañana, no se podía actualizar la aplicación y era imposible acceder a la página sin VPN, comprobaron periodistas de la AFP. Instagram se encuentra desde ahora en la lista de sitios con "acceso restringido" publicado por el regulador de las telecomunicaciones Roskomnadzor, como ya ocurre con Facebook, Twitter y medios críticos con el poder ruso.

08:02 | Rusia asegura que tiene fondos suficientes para pagar su deuda

Rusia dispone de los fondos necesarios para hacerse cargo de su deuda pública, aseguró este lunes el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov. En un comunicado que publica la agencia rusa Ria Novosti, el responsable de finanzas desmiente las afirmaciones de que Rusia no puede cumplir con sus obligaciones sobre la deuda estatal, y asegura que "no son ciertas".

"Tenemos la cantidad necesaria de fondos para cumplir con nuestras obligaciones. La congelación de cuentas en moneda extranjera del Banco de Rusia y del gobierno de la Federación Rusa puede considerarse sólo como la intención que tienen algunos países extranjeros de organizar una quiebra artificial" de Rusia, insistió el ministro.

07:56 | Rusia acusa a Occidente de "default artificial” de Moscú

El ministerio ruso de Finanzas acusó a países occidentales de querer orquestar un "default artificial" mediante las sanciones sin precedentes impuestas por lo que Moscú denomina su "operación militar" en Ucrania.

"El congelamiento de cuentas en moneda extranjera del Banco de Rusia y del gobierno ruso puede ser visto como el deseo de algunos países extranjeros de organizar un default artificial que no tiene sustento económico real", declaró el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, en un comunicado de la dependencia.

