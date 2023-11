Kiribati y el cambio climático

Imagen: Kadir van Lohuizen/NOOR

Muchos habitantes han protegido sus casas del agua con muros, algo que funcionó bien durante mucho tiempo. Pero con el aumento de las olas gigantes, las llamadas "mareas reales", se hace cada vez más evidente que no son la solución definitiva. ¿Cómo se puede salvar Kiribati? Se habla de construir terraplenes en algunas de las más de 30 islas del país, o de crear una isla artificial.

Pero, aunque la catástrofe se anuncia desde hace años, las propuestas nunca se concretan. Ni siquiera el gobierno se ha pronuncia sobre sus planes. Mientras tanto, los habitantes reparan los muros y confían en la ayuda del extranjero. Un reportaje de Luca Schmitt-Walz.

