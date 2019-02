Kim y Trump concluyen sin acuerdo su cumbre en Vietnam

La segunda cumbre entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, terminó este jueves (28.20.2019) sin que alcanzaran "ningún acuerdo", confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"No se alcanzó ningún acuerdo en este momento, pero sus equipos respectivos volverán a reunirse en el futuro", dijo Sanders en un comunicado.

La portavoz calificó sin embargo de "muy buenas" y "constructivas" las reuniones entre Trump y Kim, poco después de que ambos abandonaran antes de lo previsto el hotel de Hanói, la capital de vietnam, donde celebraban su cumbre.

Al comienzo de la reunión, Trump había dicho que no tiene prisa en su proceso de negociación con el líder norcoreano, porque lo que quiere es alcanzar "el acuerdo correcto" sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

"La velocidad no es importante, lo importante es que lleguemos al acuerdo correcto", dijo el presidente estadounidense.

Por su parte, Kim Jong-un apuntó que "aún es pronto" para valorar si el actual diálogo bilateral producirá un acuerdo exitoso, aunque al mismo tiempo se mostró optimista. "Es demasiado pronto para decir (si será un éxito). Pero no puedo decir que ahora mismo sea pesimista. Tengo la sensación de que saldrá un buen resultado", dijo Kim al responder a un periodista acreditado por la Casa Blanca, en la que se cree que es la primera respuesta del mariscal a una pregunta formulada por un medio extranjero.

El líder norcoreano dijo también que no habría venido a la capital vietnamita si no quisiera implementar la desnuclearización de la península coreana: "Si no tuviera voluntad de hacerlo, no estaría aquí ahora", afirmó Kim en el transcurso del encuentro al ser preguntado por un periodista si tiene voluntad de "desnuclearizarse".

Trump dijo entonces a la prensa que las palabras de Kim son "probablemente la mejor respuesta que hayan oído jamás"

El encuentro de Hanói es la segunda reunión entre ambos líderes después de la histórica de Singapur de 2018. Aquella primera cumbre concluyó con una vaga declaración sobre "la desnuclearización de la península norcoreana", pero sin compromisos concretos.

Se espera que la declaración que resulte de esta cumbre sirva para impulsar el proceso de desnuclearización que se planteó en Singapur, y que apenas ha cosechado avances ante la falta de una hoja de ruta.

DG (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |