Kim: Estados Unidos es “nuestro mayor enemigo”

El secreto encanto de Corea del Norte

Shiny happy people

Como parte de su postura de no interferir con lo que queda plasmado en su cámara, el fotógrafo no quiere discutir de política y pide a quienes ven sus fotografías que no piensen en ello, sino en la gente y en los paisajes. "Nadie viaja a un país para fotografiar cárceles", explica cuando lo critican por mostrar una Corea del Norte amable. En la foto, ciudadanos felices bailando cerca de Wonsan.