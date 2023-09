Kiev condena elecciones rusas en la Ucrania ocupada

El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha condenado con dureza en un comunicado los comicios que Rusia celebra a partir de hoy (8.9.2023) en los territorios ucranianos bajo su control.

Las votaciones forman parte de los comicios locales y regionales que se celebran en el conjunto del país. Es la primera vez que estas votaciones se celebran también en los territorios controlados por Moscú de las cuatro provincias del este y el sur de Ucrania que Rusia se anexionó hace casi un año, concretamente en los óblasts ucranianos de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con la organización de "pseudo-elecciones” en las zonas ocupadas, dice la nota oficial de Kiev, la Federación Rusa "viola de forma flagrante la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, la ley ucraniana y las normas de la legislación internacional, en particular la Carta de la ONU”.

"No tienen ningún valor ni tendrán consecuencias legales, no cambiarán el estatuto de los territorios ucranianos capturados por el Ejército ruso”, agrega el comunicado. La celebración de estas "elecciones farsa” en estas regiones y en la península también ocupada de Crimea, dice la nota oficial, "continúa deslegitimando todo el sistema legal ruso”.

Sin participación del partido opositor

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Kiev ha pedido a sus socios internacionales que condenen las elecciones y no legitimen a la administración que salga de las urnas. Kiev anunció, asimismo, nuevas sanciones contra los implicados en la organización de los comicios, y pidió que estas personas sean llevadas ante la justicia.

El partido liberal Yábloko, la única formación opositora legal en Rusia, no participa en las elecciones. "Nosotros no participamos. En su momento ya nos dirigimos a las autoridades para que no reconocieran los resultados de los referendos en esas regiones", dijo un portavoz de Yábloko. Conocido por sus posiciones pacifistas desde la Primera Guerra de Chechenia (1994-96), esta formación nunca ha reconocido la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014.

MS (afp/efe)