Kazunori Takishima: el ultra-superaficionado olímpico

Desde hace 15 años, el japonés Kazunori Takishima viaja a todos los Juegos Olímpicos de verano e invierno. Durante los Juegos Olímpicos , a Kazunori Takishima le gusta teñirse el pelo con los colores de los anillos olímpicos. En los últimos Juegos de Verano de Río de Janeiro, por ejemplo, era verde. Ahora, en el mayor evento deportivo del mundo, en su país natal, demuestra con el pelo rojo su apoyo a los atletas japoneses.

Takishima recibe a tres amigos de Hokkaido en su casa de huéspedes de Chio, un distrito del este de Tokio. Les había regalado entradas para algunas competiciones para que comprendieran su entusiasmo por los Juegos Olímpicos y lo compartieran con él en el futuro.

35.000 euros por más de 100 entradas

Ahora, por la pandemia, no pueden ir a las competiciones, ni siquiera los espectadores locales están autorizados. Los amigos vinieron de todos modos, a pesar de la distancia de unos 1.300 kilómetros. "Kazunori está loco por los Juegos Olímpicos. No lo entiendo en absoluto. Pero de alguna manera también es maravilloso y por eso quiero apoyarlo", dice Soko Fusimoto.

Takishima compró más de 100 entradas para Tokio 2020 y se gastó en ellas el equivalente a unos 35.000 euros. Él mismo quería ir a 28 competiciones, las otras entradas estaban destinadas a amigos y familiares. Ahora, algunos de ellos pasan las tardes frente a la pantalla viendo las competiciones en la televisión.

La pasión de Takishima por los Juegos Olímpicos comenzó hace 15 años. Por casualidad, asistió a una competición de patinaje artístico. Le fascinaba el sonido de los patines sobre el hielo y decidió comprar un billete para los Juegos de Invierno de Turín. Allí vio a la japonesa Shizuka Arakawa ganar la medalla de oro; desde entonces, se convirtió en un fanático incondicional de los Juegos Olímpicos.

"Los atletas trabajan muy duro. Cada victoria, cada derrota, las lágrimas de alegría o el llanto por la decepción me conmueven increíblemente", explica Takishima. "Me inspira en mi trabajo y en mi vida en general. Me aporta mucho".

La ausencia de público en Tokio preocupa a algunos comerciantes japoneses

En el centro de todo y sin embargo ausente

El agente inmobiliario ha estado ya en siete Juegos de Verano y de Invierno. En la octava edición, en su ciudad natal, no se le permite entrar en los estadios. "Eso me pone muy, muy triste. Me hacía mucha ilusión". Durante la ceremonia de apertura, se situó frente al estadio olímpico, siguiendo las imágenes de televisión en su teléfono móvil. Al menos pudo ver los fuegos artificiales en vivo.

Kazunori Takishima, un fascinado sin límites de los Juegos Olímpicos.

Takishima ha visto hasta ahora un total de 106 competiciones olímpicas en directo. Turín, Pekín, Vancouver, Londres, Sotchi, Río de Janeiro, Pyeongchang... ¿dónde fue mejor? "Todos fueron grandes por derecho propio, no quiero destacar a uno en particular", dicr. Como intenta ver todas las competiciones posibles, duerme muy poco durante los Juegos. Una vez en Brasil, por ejemplo, salió del estadio y, derrumbado por el cansancio, durmió allí en el césped.

Récord olímpico

Takishima cuenta una anécdota de Sotchi, hace siete años, en la que Mao Asada, tricampeón mundial y medalla de plata olímpica en 2010, fue abucheado por el público ruso durante el patinaje artístico. Pero él le gritó en voz alta varias veces: "Eres capaz de lograrlo, Mao”.

Takishima quería establecer un nuevo récord en Tokio, como la persona que ha asistido a más competiciones olímpicas. La mejor marca anterior, según el Libro Guinness de los Récords, es de 128. Takishima habría llegado esta vez a 134. Espera lograrlo la próxima vez. En Pekín el próximo año, o en París, en tres años como máximo. Sus tres invitados no pueden más que sacudir la cabeza ante esto. ¿De qué color se teñirá el pelo?

