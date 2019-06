Kazajstán: un nuevo gobierno para que todo continúe igual

"Tokayev es exactamente la persona en quien podemos confiar para gobernar Kazajstán", dijo Nursultan Nazarbayev cuando, después de casi 30 años de gobierno permanente, entregó los asuntos oficiales a su leal aliado en marzo. De hecho, Kassym-Shomart Tokayev tiene mucha experiencia: fue Primer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores y más recientemente Presidente del Senado, la Cámara Alta del Parlamento.

En realidad, podría haberse quedado en el cargo un año más como presidente interino, pero a principios de abril, Tokayev llamó sorprendentemente a elecciones anticipadas, y dejó así a la ya débil oposición poco tiempo y oportunidades para los preparativos. Gracias al apoyo de Nazarbayev, su éxito se consideró seguro, ya que todos los demás candidatos eran relativamente desconocidos para la población por lo que prácticamente no tenían oportunidades de ganar.

Tokayev nació en mayo de 1953 en la metrópoli kazaja de Alma-Ata. Estudió en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), la escuela de cuadros para diplomáticos soviéticos. De 1994 a 1999 fue Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, una de las primeras de las nuevas repúblicas independientes que surgieron tras el colapso de la Unión Soviética. Tokayev no sólo fue respetado como un buen profesional en Kazajstán. Entre 2011 y 2013 fue Director General de la Sede de las Naciones Unidas en Ginebra, el primer representante de Kazajstán.

Los éxitos diplomáticos

La contribución de Tokayev al éxito diplomático y económico de Kazajstán es indiscutible. La vasta tierra de nadie en Asia Central entre Rusia y China se convirtió en un importante actor regional en sólo tres décadas de independencia. La "política exterior multidireccional" de Kazajstán -es decir, las buenas relaciones con el mayor número posible de vecinos y socios- fue algo más que un eslogan para la élite kazaja: fue una realidad.

Tokajev junto a Nazarbayev

También es gracias a él, que ahora tiene 66 años, que Kazajstán haya logrado un acto de equilibrio: por un lado, unirse a la Unión Económica Euroasiática liderada por Moscú y, por otro, preservar la mayor parte de su propia soberanía.

Kazajstán no siempre siguió a Rusia. El país centroasiático no reconoció las dos repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, que habían renunciado a Georgia, como "estados independientes", ni la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea. Los diplomáticos kazajos intentaron establecerse más como mediadores neutrales, por ejemplo en 2017 durante las conversaciones en la capital kazaja, Astaná, sobre una solución del conflicto en Siria.

Una mirada a los datos comerciales puede volver las cosas aún más claras. La UE en su conjunto es el mayor socio comercial de Kazajstán, seguida de Rusia y China. Los Estados Unidos son también un socio económico importante. El propio Tokayev es hasta cierto punto un símbolo de la orientación de la política exterior de Kazajstán, porque habla kazajo y ruso, pero también inglés y chino.

Lo principal es la "continuidad"

Tokayev apuesta por la "continuidad" del curso político y, al parecer, también por una gran lealtad al anterior presidente. En su primer acto oficial como presidente interino, cambió el nombre de la capital, Astaná. En honor a Nazarbayev, le dio su nombre de pila: Nur-Sultán.

A pesar de su avanzada edad, el ex presidente de 78 años no es en absoluto un "pato rengo" en términos políticos. Incluso después de las elecciones presidenciales, Nazarbayev sigue siendo presidente del Consejo de Seguridad, jefe del partido gobernante y "líder de la nación" de por vida. "Me quedaré con ustedes", dijo Nazarbayev cuando anunció su renuncia como presidente.

No se esperan reformas importantes por parte de la administración de Tokayev. Se podría decir que incluso después del 9 de junio seguiráe siendo sólo un "presidente interino permanente".

