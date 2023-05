Katanga Nation - Puerto de la Esperanza en Adís Abeba

El problema es que el barrio ha despertado el interés de los especuladores inmobiliarios.

Amele Mamo es una anfitriona afectuosa que vive con su familia en la parte trasera de su albergue. Alquila camas a una amplia variedad de personas: jóvenes jornaleros, madres con hijos y cualquiera que necesita una cama y una comida caliente a un módico precio.

Katanga es uno de los últimos barrios antiguos en el corazón de Addis Abeba. Sin embargo, los bloques de hormigón de varios pisos avanzan desde todas las direcciones y ponen en peligro la vida tradicional del distrito.

El joven vendedor ambulante Enkehone, que dejó a su madre en Gondar para buscar fortuna en Adís Abeba, es uno de los huéspedes que lleva más tiempo en el albergue de Amele. La cámara lo acompaña en sus intentos por salir de la pobreza. Cuando durante una redada la policía le incauta toda su mercancía a Enkehone, el joven, de pronto, vuelve a quedarse sin nada.



