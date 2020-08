Kamala Harris para vicepresidenta, una valiente elección

En el equipo de Joe Biden, la candidatura a la vicepresidencia se ha debatido tan acaloradamente en las últimas semanas como ocurriera con los propios candidatos presidenciales demócratas. Los corredores de apuestas británicos habrían disfrutado de las intensas especulaciones, de no ser porque están ocupados adivinando nombres de bebés de la realeza. Biden y sus asesores ya han elegido a una mujer que fue una de las favoritas desde el principio, la senadora Kamala Harris.

Controvertida candidata

Pero Harris también es una elección arriesgada. La senadora californiana, quien pusiera fin a su propia candidatura presidencial en diciembre de 2019, atrajo la atención durante los debates preelectorales sobre todo por sus severos ataques contra Biden. Su crítica apuntaba a que Biden no se había apartado lo suficiente de sus ex colegas del Senado que anteriormente apoyaron la segregación racial en Estados Unidos.

Carla Bleiker es corresponsal de DW en Washington

No es inusual que un candidato rival durante las elecciones primarias se convierta en un "running mate" (compañero de fórmula). Sin embargo, Harris presenta un amplio flanco a los ataques de sus contrincantes debido a su trayectoria: durante su periodo como Fiscal General de California, según sus críticos, fue demasiado brutal y no siempre justa en su lucha contra la delincuencia. Incluso durante su propia candidatura presidencial recibió reproches de que su oficina no había investigado lo suficiente en algunos casos en los que personas negras murieron por disparos policiales.

Eso representa un riesgo para Biden. Después de todo, no solo el equipo de campaña de Donald Trump se volcará contra el pasado de Harris; incluso a los demócratas liberales de extrema izquierda al interior del partido, frente a quienes Biden de cualquier forma ya se encuentra en una posición difícil, no les gusta ver a Harris tratando de presentarse ahora como una "abogada progresista".

Biden y Harris se oponían fuertemente en los debates de los candidatos presidenciales demócratas

Decisión histórica

Aun así, la decisión de ir con Harris fue una maniobra inteligente de Biden. Harris es una oradora carismática que puede cautivar al público y generar el entusiasmo que tanto se necesita entre el electorado demócrata. Y es la primera candidata afroamericana a la vicepresidencia de uno de los dos grandes partidos. Un momento histórico para un país en el que el racismo y la discriminación sistemática contra los afroamericanos son actualmente los temas dominantes. Por supuesto, de esta forma Biden también espera ganar más votantes afroamericanos.

Se considera probable que, debido a su edad, Biden solo gobernaría durante un periodo desde la Casa Blanca y luego despejaría el camino para su vicepresidenta. Kamala Harris podría entonces convertirse en la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Pero todavía queda camino por recorrer. Por ahora, la prioridad del equipo Biden-Harris es ganar las elecciones en noviembre.

(ee/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |