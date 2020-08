Kamala Harris acepta candidatura demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU.

La senadora demócrata Kamala Harris aceptó la noche del miércoles (19.08.2020) la nominación como candidata del Partido Demócrata a la Vicepresidencia de los Estados Unidos, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.

"Acepto la nominación a la Vicepresidencia de Estados Unidos de América. Lo hago comprometida con los valores que ella (su madre) me dio", dijo Kamala desde Wilmington (Delaware), donde reside Biden, que aceptará mañana su candidatura a la Casa Blanca.

La compañera de fórmula de Joe Biden aceptó oficialmente la candidatura en las postrimerías de la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata, que por primera vez en la historia transcurre de forma virtual y que este miércoles incluyó las intervenciones de diversas personalidades, entre las que destacó el exmandatario Barack Obama (2009-2017).

De ganar Biden, Harris se convertiría en la primera mujer y la primera persona no blanca en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos.

La senadora por California de 55 años compitió infructuosamente en las primarias demócratas, abandonando la contienda meses antes de que se depositaran los primeros votos. Luego de que los múltiples aspirantes quedaran fuera, Joe Biden aseguró la nominación y la semana pasada eligió a Harris como su compañera de fórmula.

Al aceptar la nominación de su partido, Harris también se convierte en apenas la tercera mujer y la primera de ascendencia asiática en aspirar a la vicepresidencia. Es hija de un jamaiquino y de su esposa india, ambos inmigrantes.

Exprocuradora de California, Harris entabló una amistad cercana con Beau Biden cuando él era procurador de Delaware. Beau, hijo del candidato demócrata, falleció de cáncer en el cerebro en 2015, y al año siguiente Harris fue elegida al Senado.

Obama: Trump está dispuesto a "derribar" la democracia

Antes de la intervención de Harris, el expresidente Obama en un contundente discurso advirtió que el mandatario Donald Trump está dispuesto a "derribar" la democracia si hace falta para ganar, y pidió a los estadounidenses no dejar que un líder que "nunca se ha tomado en serio" su cargo les "quite" el derecho a votar.

"Este Gobierno ha demostrado que derribará nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar", afirmó Obama durante su discurso ante la Convención Nacional Demócrata.

El exmandatario estadounidense Barack Obama (2009-2017), dio un discurso en la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata.

"Así que tenemos que ponernos a trabajar para reforzarla (la democracia), volcando nuestros esfuerzos en estos 76 días (hasta las elecciones) y votando como nunca antes" por el candidato presidencial demócrata, Joe Biden y la aspirante a vicepresidenta, Kamala Harris, agregó.

En un contundente discurso pronunciado desde un museo de Filadelfia, ciudad donde se firmó la Constitución de Estados Unidos, Obama pidió el voto por Biden y criticó duramente a Trump, quien le estaba viendo en directo y emitió dos tuits en mayúsculas mientras su predecesor hablaba.

"Nunca esperé que mi sucesor aceptara mi visión o continuara con mis políticas. Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio (...) Pero nunca lo hizo", recalcó Obama.

"No ha mostrado ningún interés en tratar la Presidencia como algo diferente a un 'reality show' más, que puede usar para obtener la atención que ansía. Donald Trump no se ha adaptado al trabajo porque no puede. Y las consecuencias de ese fracaso son graves. Más de 170.000 estadounidenses muertos" por COVID-19, recordó.

Trump reaccionó en Twitter, donde acusó de nuevo a Obama -como ha hecho otras veces, sin pruebas- de "espiar a su campaña", y alegó que el expresidente "se negó a respaldar" a Biden "hasta que todo (las primarias) se había acabado" y que "intentó que no se presentara" a las elecciones.

