Justicia italiana libera a Puigdemont, que podrá salir de Cerdeña

La Justicia italiana decidió este viernes (24.09.2021) dejar en libertad al líder independentista y expresidente catalán Carles Puigdemont, quien tendrá que presentarse a una audiencia el próximo 4 de octubre. Contrariamente a lo que se informó inicialmente, el político podrá salir de Cerdeña si lo desea. Al abandonar la prisión de Sassari, donde pasó la noche tras ser detenido el jueves, Puigdemont dijo encontrarse bien e ironizó señalando que "España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo".

El Tribunal de Apelación consideró que el arresto del dirigente se apegó a derecho, pero lo dejó libre sin medidas cautelares mientras estudia su posible extradición a España. Puigdemont aseguró, por su parte, que la "decisión" del Tribunal General de la Unión Europea sobre su libertad de movimientos por territorio europeo, en su condición de eurodiputado, era "clarísima".

Puigdemont, que compareció ante los jueces por videoconferencia en la primera audiencia tras su detención, estaba prófugo de la justicia española desde 2017, y pesaba sobre él una orden de captura internacional por presunta sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso fallido de independencia catalana. Su abogado, Agostinangelo Marras, estimó que todo el proceso podría durar "algunas semanas".

Protesta a favor de Puigdemont en Barcelona.

Ni surf ni guitarra

"Esta era la primera fase, la audiencia por la convalidación de la detención y la aplicación o no de medidas cautelares. Después la Corte tendrá que decidir si existen las razones para que el presidente Puigdemont sea entregado o no" a España, explicó Marras. El expresidente, que se refugió en Bruselas tras los hechos de hace cuatro años, no ha vuelto a España, pero es eurodiputado y viajó a Alguer para participar en un festival cultural, ya que esta ciudad de Cerdeña mantuvo una fuerte impronta catalana desde los tiempos en que perteneció a la Corona de Aragón.

"Él no vino a hacer surf ni ha tocar la guitarra, vino en su carácter de eurodiputado", recordó Gonzalo Boye, otro abogado de Puigdemont. La detención del dirigente volvió a poner en el centro de la política española a este periodista de 58 años que se vio inesperadamente propulsado al frente del movimiento independentista en 2016, cuando era alcalde de Girona.

"Lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia", dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En cambio, el presidente del gobierno independentista catalán, Pere Aragonès, exigió en Barcelona "la puesta en libertad inmediata" de Puigdemont, anunciando que viajará a Cerdeña para estar al lado de su antecesor.

DZC (AFP, EFE)